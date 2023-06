Orquestra Sinfônica de Sergipe se apresenta pela primeira vez no forródromo

Em mais uma Segundona do Turista na Rua São João, programação tem forró, quadrilha junina e, dessa vez, uma apresentação de clássicos juninos com a ORSSE

A Segundona do Turista na Rua São João é um evento realizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), que busca manter vivo o Forródromo da Rua São João com muita cultura e tradição durante todo o ano, mostrando que Sergipe é o país do forró.

Na próxima segunda-feira, 3, a programação da Segundona será especial, tendo, às 18h30, a Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse), que se apresenta pela primeira vez na Rua São João, com músicas juninas nos instrumentos clássicos. Já às 19h30 a banda Bobinhos do Forró levará muita animação ao som do bom pé de serra.

Logo em seguida, a mágica das quadrilhas inicia, às 21h, com a Quadrilha Junina Rala Rala e, por último, às 21h30, o Caçula do Forró chega com muito forró para encerrar a noite com chave de ouro.

A Segundona do Turista na Rua São João acontece desde o dia 8 de maio, todas as segundas-feiras, até o dia 11 dezembro, sempre com uma programação de muito forró, apresentações de quadrilhas juninas e, claro, a alegria dos sergipanos.

País do forró

Este ano, o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos no estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, a festa acontecerá em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. No total, serão mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

A programação dos festejos juninos realizada pelo Governo de Sergipe tem o patrocínio do Banese, Deso, Maratá, PagBet e Eneva, e apoio da Energisa e MOB.

Ascom/Funcap