Orsse apresenta concerto especial em celebração ao Dia das Crianças em Aracaju

A Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse), vinculada à Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), apresentará, nos dias 10 e 11 de outubro, às 19h, o CineOrquestra Kids, concerto especial em celebração ao Dia das Crianças. Em parceria com o Departamento de Música da Universidade Federal de Sergipe (UFS), a Orsse levará ao Teatro Tobias Barreto trilhas sonoras de grandes filmes infantis e juvenis, sob a regência do maestro Daniel Nery, com solos da mezzo-soprano Aline Araújo. Os ingressos estão à venda a preços populares nas bilheterias do Teatro e na plataforma Sympla.

No repertório, músicas de filmes clássicos e modernos como Toy Story, Up: Altas Aventuras, Divertida Mente, Frozen, Valente, Moana, Aladdin, A Bela e a Fera, Barbie, Enrolados e Como Treinar o Seu Dragão. Os arranjos foram elaborados por músicos da Orsse e pelo maestro Guilherme Mannis.

De acordo com o maestro e diretor artístico da Orsse, Guilherme Mannis, as trilhas escolhidas oferecem grandes desafios e possibilidades de expressão para a orquestra. “Os grandes filmes infantis são parte integrante de nossas vidas. Suas trilhas quase sempre são obras eletrizantes, capazes de aliar temas cativantes a uma enorme dose de energia juvenil”, afirma. O maestro revela que a escolha dessas obras se deu por elas possuírem grande potencial sinfônico, ou seja, adaptam-se completamente à capacidade de expressão da Sinfônica de Sergipe. “Além do mais, o concerto infantil é uma festa. Muitos dos músicos vêm fantasiados, o concerto é didático e uma grande aula de música lúdica, para todas as idades”, explica Mannis.

Sobre o maestro

Daniel Nery é doutor em Música pela Universidade de Aveiro (Portugal) e professor de Regência na UFS. Já conduziu importantes orquestras, como a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e a Berlin Sinfonietta. Foi premiado no I Concurso Carlos Gomes para Jovens Regentes e atuou como maestro adjunto da Orsse.

Sobre a solista

A mezzo-soprano Aline Araújo, professora de Canto na UFS, é doutora em Música pela UFMG. Entre suas atuações como solista em óperas e oratórios, destacam-se: ‘Requiem de Mozart’, ‘Così Fan Tutte’ (Mozart), ‘La Cambiale di Matrimonio’ (Rossini) e ‘A Menina das Nuvens’ (Villa-Lobos). Já se apresentou sob regência de maestros renomados, como Roberto Duarte, Guilherme Mannis, Iara Fricke, Charles Roussin e Lukas D’Oro. Em 2012, foi finalista do concurso Alltech Vocal Scholarship Competition, em Lexington (EUA).

Foto: Igor Matias