Orsse celebra Beethoven e Emancipação Política de Sergipe com convidados

Na próxima quarta-feira, 10 de julho, a Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse) retoma a Série Cajueiros 2025 com um concerto especial em comemoração à Emancipação Política do Estado de Sergipe. A apresentação acontecerá às 20h, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, e contará com a participação de dois convidados de destaque no cenário sinfônico nacional: o maestro Helder Trefzger, titular da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, e o violinista paulista Gabriel Almeida. Os ingressos estão à venda nas bilheterias do teatro e pela plataforma Sympla. A Orsse é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com patrocínio do Banese.

No programa da noite, o público poderá apreciar três obras de grande relevância histórica e artística: a célebre Sinfonia nº 5 em dó menor, de Ludwig van Beethoven; o Concerto para Violino e Orquestra, de Félix Mendelssohn – uma das peças mais executadas e admiradas do repertório para violino; e, em homenagem a Sergipe, a valsa ‘União dos Despachantes’, do compositor sergipano Francisco Avelino, que será apresentada em primeira audição moderna.

“Dois grandes nomes do cenário sinfônico nacional se unem à Orsse para um concerto de grande importância artística e simbólica. Helder Trefzger traz uma bagagem vasta, acumulada à frente de orquestras renomadas no Brasil e no exterior. Gabriel Almeida é um talento da nova geração, com ideias frescas e um desempenho técnico impressionante. E o repertório é marcante: da força dramática da 5ª de Beethoven à beleza lírica do concerto de Mendelssohn, passando por uma verdadeira joia da nossa música sergipana, resgatada do acervo da Polícia Militar”, destacou o maestro Guilherme Mannis, titular da Orsse.

Sobre os convidados

O maestro Helder Trefzger é natural do Espírito Santo e atua como diretor artístico e regente titular da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses). Possui formação em regência por instituições como Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade de Brasília (UnB), além de especializações internacionais no Conservatório de Moscou, Manhattan School of Music e Arts Academy de Roma. Ao longo da carreira, esteve à frente de diversas orquestras brasileiras e internacionais, incluindo apresentações na Itália, Portugal, Bulgária, México, Polônia e Vaticano.

O violinista paulistano Gabriel Almeida iniciou seus estudos aos sete anos e integrou a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo ainda na adolescência. Formado pela Academia da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Oesp), sob orientação de Emmanuele Baldini, já se apresentou em turnês com importantes orquestras brasileiras na Europa e nos Estados Unidos. Em 2023, foi vencedor do 8º Concurso Jovens Solistas da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e estreou como solista com a SP Chamber Orchestra.

Foto: Thiago Santos