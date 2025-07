Orsse inicia projeto itinerante com apresentação gratuita em Propriá nesta quinta-feira

A Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse) inicia, na quinta-feira, dia 17, às 19h, na Catedral Diocesana de Propriá, o projeto itinerante “Orsse na Estrada”, uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com patrocínio do Banese. A apresentação contará com a formação completa da Orsse e um programa que mescla peças tradicionais do repertório sinfônico do grupo a obras regionais apresentadas durante os concertos em homenagem ao ciclo junino, como Xote das Meninas, Vida de Viajante, Respeita Januário e Chamego Só (Sergipe é o País do Forró).

O presidente da Funcap, Gustavo Paixão, destaca que a Orquestra tem se desenvolvido tendo como foco a inovação. “A Orsse é referência dentro e fora do estado, com apresentações recorrentes que levam um grande público para o Teatro Tobias Barreto e, mesmo tão estabelecida, vem sempre se renovando, formando público e sendo ainda mais apreciada por pessoas de todas as idades. Hoje, por exemplo, temos crianças que já são fãs da Orquestra e fazem questão de assistir as apresentações, que se inspiram e querem aprender mais sobre música. Então, nada mais justo do que levar essa arte para diferentes municípios sergipanos nesta temporada que se inicia e, tenho certeza, será belíssima”, afirma.

A proposta é aproximar a população de diferentes regiões do estado à produção musical erudita desenvolvida pela Orsse. Segundo o diretor artístico e regente titular da Orsse, Guilherme Mannis, os concertos apresentam um panorama das temporadas realizadas no Teatro Tobias Barreto, além de promover um contato direto entre o público e o conjunto sinfônico. “A orquestra vai ao encontro de sua missão, que é a de popularizar o acesso à sua produção por toda a sociedade sergipana. O público pode esperar concertos de grande qualidade artística e bastante acessíveis”, destaca.

Próximas edições

Ainda no mês de julho, a Orquestra desembarca, no dia 25, no município de Lagarto para uma apresentação na Igreja Matriz com participação do Coro Sinfônico e repertório marcado por obras clássicas de Beethoven, Brahms e Mozart.

Foto ascom Funcap