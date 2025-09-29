Orsse realiza apresentações dedicadas ao público infantojuvenil neste fim de semana

Após o sucesso de público em apresentações recentes, a Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse) prepara duas novas atrações especialmente voltadas ao público jovem. Na próxima sexta-feira, 4, e no sábado, 5, o Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, receberá programas dedicados ao universo infantojuvenil, ambos sob a regência do maestro titular Guilherme Mannis.

Os ingressos para as duas apresentações estão disponíveis na plataforma Sympla e nas bilheterias do Teatro Tobias Barreto, com preços populares. A Orsse é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com patrocínio do BaneseCard e apoio do Instituto Banese.

No sábado, às 16h, será apresentado o concerto K-Symphony, que retorna ao palco a pedido do público com um repertório inspirado na música sul-coreana. O programa destaca grandes nomes do gênero K-pop (pop da Coreia do Sul) e trilhas de doramas (séries de televisão asiáticas), incluindo sucessos que projetaram a cultura sul-coreana mundialmente, como ‘Gangnam Style’, de Psy, ‘Black Swan’, do grupo BTS, e o recente hit ‘APT.’, de Bruno Mars e Rosé.

O concerto também trará músicas da animação K-pop Demon Hunters, da plataforma Netflix, com arranjos de Jair Maciel, Fabiano Santana e Juan Quinteros, além de projeções em telão com cenas de videoclipes e trechos das séries.

No domingo, 5, às 11h, será a vez do CineOrquestra Kids, já tradicional no calendário da Orsse em comemoração ao Dia das Crianças. O concerto apresenta trilhas sonoras de grandes clássicos infantis, como ‘Aladdin’, ‘Princesas da Disney’, ‘Chapolin’, ‘Chaves’, ‘Como Treinar o Seu Dragão’, ‘Wicked’, ‘Frozen’, ‘A Pequena Sereia’ e ‘Sítio do Picapau Amarelo’. A apresentação contará com a participação dos cantores Aline Araújo (mezzo-soprano) e Jackson Trindade (tenor), além do Coro Infantil da Orquestra Jovem de Sergipe, sob a regência de Márcio Bonifácio.

Foto: Thiago Santos