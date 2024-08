“Os carirenses reconhecem tudo o que estamos fazendo”, afirma Diogo Machado

Adesivaço e visitas porta em porta na sede e nos povoados para dialogar com a população de Carira foram os primeiros atos de campanha do prefeito Diogo Machado (PSD) na busca pela reeleição. Reconhecido pelo trabalho realizado, Diogo é recebido com carinho pela população, que manifesta o desejo de continuidade da gestão que está proporcionando um novo tempo ao município.

“Eu fico muito feliz com a receptividade dos carirenses, que reconhecem tudo o que estamos fazendo para que Carira avance cada vez mais na saúde, educação, infraestrutura, valorização dos servidores e demais serviços públicos prestados pela prefeitura”, afirmou Diogo Machado.

O gestor ressaltou que vai continuar visitando as localidades para reforçar tudo o que foi realizado em sua gestão. “Há quatro anos, eu pedi o voto de confiança aos carirenses para voltar a administrar o nosso município e fazer a diferença. Hoje, eu tenho a satisfação de ir em cada canto, olhar nos olhos dos carirenses e agradecer essa confiança apresentando o legado que já construímos”, enfatizou Diogo.

“E pedindo que essa confiança seja renovada para que a gente seja reeleito e, pelos próximos quatro anos, possamos trazer mais benefícios para todos. Juntos, vamos rumo à vitória, porque em Diogo e Joilda, Carira pode confiar”, complementou o prefeito Diogo Machado.

CS Assessoria & Comunicação