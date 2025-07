Os espaços para os empreendedores locais são destaques na Viva Sergipe

A Feira Viva Sergipe, realizada pelo Sebrae, segue conquistando os visitantes nesta quinta-feira, 17, com uma programação diversa e um verdadeiro mergulho no que o estado tem de mais autêntico. São 54 estandes reunindo mais de 70 expositores, todos micro e pequenos empreendedores sergipanos, que apresentam produtos que vão de bijuterias e vestuário a delícias como mel, geleias, biscoitos e vinhos artesanais.

De acordo com Mércia Aragão, analista do Sebrae, a feira é mais do que uma vitrine de negócios “é uma oportunidade para abrir os horizontes de mercado dos empreendedores locais e permitir que o público conheça e valorize o que é nosso, o que é feito com identidade e qualidade aqui em Sergipe.”

Entre os espaços mais comentados da feira está o que sai do óbvio e surpreende: uma área inteiramente dedicada ao Parque dos Falcões, com corujas, gavião, falcão e urubu. A presença dos animais ajuda a divulgar o parque como um destino turístico e reforça sua importância como o único centro de criação, multiplicação e preservação de aves de rapina da América do Sul.

Alexandre Falcão, responsável pelo projeto, destacou a força da Viva Sergipe. “Essa feira vai nos dar uma visibilidade grande porque a gente não tem um marketing muito forte. Muitas pessoas não conheciam, mesmo sendo Sergipe, o Parque dos Falcões. Muitos visitantes que vieram para o forró e ficaram aqui, não sabiam da nossa existência e passaram a saber por causa da feira”.

Outro destaque é a Escape Room, que propõe uma experiência de gameficação com desafios inspirados na gastronomia, turismo, moda e artesanato do estado. Criado por uma empresa sergipana especialmente para o evento, o jogo convida o visitante a resolver um enigma que reconecta os participantes à identidade cultural de Sergipe.

No Espaço Criá, o público encontra o melhor do artesanato sergipano, com peças como a renda irlandesa de Divina Pastora, patrimônio cultural do Brasil, além de outras expressões criativas – como a cerâmica de Santana do São Francisco – que carregam as marcas do território e da tradição.

A tecnologia também marca presença com o estande de realidade virtual, onde o público pode experimentar jogos digitais criados por empresas sergipanas, ampliando o olhar sobre o potencial inovador da região.

Sergipe tem sabor!

Na atração Cozinha Show, os chefs Dally Fonseca e Timóteo Domingos encantaram o público com receitas que misturam técnica e afetividade, destacando ingredientes regionais e modos de preparo que contam histórias.

Timoteo ficou conhecido nacionalmente por suas receitas utilizando o cacto como ingrediente principal. Para ele, a resistência da planta se assemelha à resistência do sertanejo e à do empreendedor.

“Participar de um evento como esse é comemorar a conquista de centenas de sertanejos que, de alguma forma, conseguem viver gerando renda a partir desse produto. O cacto pode ser utilizado na gastronomia, como uma planta ornamental, mas, acima de tudo, ele é a nossa vigorosidade. O cacto mostra isso: a energia do sertanejo. Que chova, faça sol, as dificuldades aparecem e assim é o empreender. Quando a gente empreende, a gente tem altos e baixos, mas se desiste na primeira dificuldade, não consegue colher os frutos. A gente passa um ano tentando, dois anos, três anos, mas chega o momento em que a chuva aparece, assim foi na minha vida.”, contou o chef.

Para mostrar como a gastronomia sergipana é diversa, a praça de alimentação virou ponto de encontro para quem aprecia sabores autênticos, com estandes como o do restaurante Caçarola, que leva o clima do Mercado Central para a feira, e o disputado Beiju do Rosivaldo, que faz questão de lembrar que não é tapioca!

“Essa exposição aqui é maravilhosa, as expectativas são ótimas, porque aqui é uma vitrine para que o povo veja o trabalho de cada um que está aqui, de cada expositor. É uma janela para o mundo, entendeu? A partir desta a gente vai ter muitas outras oportunidades. E é maravilhoso dividir experiências e aprender com esse povo todo. Isso é uma coisa inigualável”, afirmou Rosivaldo dos Santos.

