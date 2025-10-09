Filmes Malês e Suçuarana são destaques da programação do Cine Walmir Almeida

O Cinema Walmir Almeida, localizado no Centro Cultural de Aracaju – unidade da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), exibe nesta semana uma programação especial com títulos nacionais e internacionais, entre eles os filmes “Malês”, “Suçuarana” e “O Homem Mais Feliz do Mundo”.

Dirigido por Antônio Pitanga e com roteiro de Manuela Dias, “Malês” retrata a trajetória da Revolta dos Malês, um dos levantes mais marcantes do século XIX no Brasil. O longa conta com um elenco de peso, incluindo Camila Pitanga, Rocco Pitanga, Bukassa Kabengele e Samira Carvalho.

Outro destaque é a produção brasileira “Suçuarana”, reconhecida internacionalmente. O filme conquistou prêmios de melhor longa no Festival Internacional de Filme de Innsbruck e no Festival de Cinema de Chicago, além de ter sido laureado em cinco categorias no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.

O Cinema Walmir Almeida funciona de quinta-feira a segunda-feira. Os ingressos estão disponíveis diretamente na bilheteria, e a programação completa é divulgada semanalmente nos canais oficiais da Funcaju, da Prefeitura de Aracaju e do Cine do Centro.

Sinopse dos destaques

Malês

Malês é uma jornada de resistência e coragem, ambientada na vibrante Salvador de 1835. Durante seu casamento, dois jovens muçulmanos são arrancados de sua terra natal na África e escravizados no Brasil. Separados pelo destino cruel, ambos lutam para sobreviver e reencontrar-se, enquanto se veem envolvidos na maior insurreição de escravizados da história do Brasil: a Revolta dos Malês.

Suçuarana

Dora atravessa uma paisagem devastada pela mineração, em busca de uma terra perdida sonhada por ela e por sua mãe. Guiada por um misterioso cachorro, ela encontra refúgio em uma vila de trabalhadores de uma fábrica abandonada, que vivem em coletividade e lembram o lar que ela tanto procura.

O Homem Mais Feliz do Mundo

A história foca em Asja, uma mulher de 40 anos, solteira, que vive em Sarajevo e vai a um evento de speed dating. Lá, ela conhece Zoran, banqueiro, 43 anos. Porém Zoran não está buscando amor, mas perdão. Com isso, o filme explora segredos do passado ligados à Guerra da Bósnia.

Programação Completa

Quinta-feira (09/10)

14h15 – Paraíso em Chamas

16h15 – Malês

18h30– Paris Texas

Sexta-feira (10/10)

14h15 – Aprendendo a Sonhar

15h45 – Amores Perros (Amores Brutos)

18h30 – Malês

Sábado (11/10)

14h15 – Paraíso em Chamas

16h30 – O Homem Mais Feliz do Mundo

18h10 – Malês

Domingo (12/10)

14h15 – Suçuarana

16h – Malês

19h – Amores Perros (Amores Brutos)

Segunda-feira (13/10)

14h15 – Amores Perros (Amores Brutos)

17h15 – SUÇUARANA

19h – O Homem Mais Feliz do Mundo

Fonte AAN