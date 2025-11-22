Os Humildes comandam a edição especial do Los Gatos no D’mainha Beach Club Bar

Evento acontece no dia 13 de dezembro e promete reviver a nostalgia dos anos 90 e 2000
Sucesso nos anos 90 e 2000, a banda sergipana Os Humildes volta aos palcos no sábado, 13 de dezembro, a partir das 14h, no D’mainha Beach Club Bar, em uma edição especial que promete recriar o clima do histórico Los Gatos — ponto de encontro que marcou uma geração em Aracaju.
O Los Gatos nasceu em 1996, criado pelos integrantes de Os Humildes — Vinicius Nejaim, Leozinho, Alan Rocha, Alex Lira, Ecléberton Oliveira, Mirandinha, Fabrízio e Ninho — como um ponto de encontro para amigos ao som de muito samba e pagode. O espaço virou febre em Aracaju e reunia cerca de 2 mil pessoas aos sábados, tornando-se um dos ícones da juventude da época.
O sucesso dos Humildes cresceu junto com o movimento. A banda se tornou destaque em Sergipe, Bahia e Alagoas, dividiu palco com artistas nacionais como SPC, Titãs, Timbalada e Gera Samba e marcou presença em blocos, micaretas e festivais. Em 1998, o grupo lançou o álbum “O Pulo do Gato”, que dominou rádios, multiplicou fã-clubes e registrou recorde de vendas em uma única tarde de autógrafos, consolidando uma trajetória que permanece viva na memória do público.
Duas décadas depois, a energia que embalou uma geração reaparece em um novo cenário. O “Los Gatos na Praia” promete uma tarde de nostalgia e reencontros, unindo diferentes gerações em um clima festivo. O público vai curtir Os Humildes no palco, além de DJ Lukinhas, Roda de Samba D’mainha, Banda Toda Boa (com Bambam e Abraão Faro) e o Marrom Society (com Eddy Pureza), entre outros convidados.
Os ingressos para o “Los Gatos na Praia” estão disponíveis exclusivamente no site Guichê Web, nas modalidades meia-entrada, entrada solidária e inteira. O D’mainha Beach Club fica na Avenida Inácio Barbosa, 1559, no bairro Aruana.
Texto e foto Nicolle Santana