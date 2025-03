Oscar 2025: ‘Ainda Estou Aqui’ faz história e ganha ‘Melhor Filme Internacional’

O primeiro Oscar do Brasil finalmente aconteceu com “Ainda Estou Aqui”, que ganhou de Melhor Filme Internacional no Oscar de 2025. Ele competia com “Flow”, “Emilia Pérez”, “A Semente do Fruto Sagrado” e “A Garota da Agulha”.

O clima era de festa lá e em todo o Brasil com essa conquista histórica do nosso país no Oscar. Walter Salles, no caminho até o palco, se encontrou com Fernanda Torres e a abraçou muito.

No longa, dirigido por Walter Salles, ela interpreta Eunice Paiva, mãe de cinco filhos que se tornou uma importante ativista dos Direitos Humanos após o assassinato do marido, Rubens Paiva (Selton Mello), durante a ditadura militar.

Sob aplausos de tdos os presentes, Walter falou: “Muito obrigado em nome do cinema brasileiro. É uma honra tão grande receber isso entre um grupo tão extraordinário de cineastas… Isso vai para uma mulher que perdeu muito para um regime autoritário e deciudiu não se dobrar. É Eunice Piava, vai para ela! Vai para as atrizes que deram vida a ela, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro”.

OFUXICO

Por Raphael Araujo

Foto: – Reprodução/TNT