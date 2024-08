Outback celebra o Dia dos Pais com um variado cardápio

Para celebrar a data, o restaurante oferece pratos especiais para todos os gostos

O Dia dos Pais é uma data perfeita para celebrar em família. Para essa comemoração, o Outback Steakhouse, localizado no RioMar Aracaju, está preparado para tornar o momento ainda mais especial, proporcionando uma experiência gastronômica única para famílias que desejam aproveitar este dia de forma inesquecível.

Para os pais mais tradicionais, que gostam de apostar nas opções clássicas e sem erro, a melhor opção do restaurante é o New York Strip Steak, 375g do corte nobre do contra-filé suculento, perfeitamente temperado e preparado na chapa, complementado com um acompanhamento de sua escolha.

Já os pais mais descolados, que não têm medo de experimentar novos sabores e texturas, podem apostar no Truffled Burguer, 200g de hambúrguer da casa no pão tipo brioche, queijo cheddar, bacon, Bloom Petals e o diferencial, a maionese trufada, preparada com azeite aromatizado com trufas, acompanhado das deliciosas e super temperadas fritas.

A sugestão para fechar a comemoração entre pais e filhos com chave de ouro é a Chocolate Thunder From Down Under, sobremesa que agrada aos gostos de todos os pais, desde os mais comuns aos mais sofisticados, e é ótima para ser compartilhada. A montagem do doce conta com um brownie exclusivo e quentinho com sorvete de baunilha e uma deliciosa calda de chocolate preparada diariamente no Outback, finalizado com chantilly e raspas de chocolate.

Sobre o Outback Steakhouse

O Outback Steakhouse possui 165 restaurantes no Brasil e está presente em 67 cidades, 21 estados brasileiros e no Distrito Federal. No mundo está em 23 países nas Américas, Ásia e Oceania. O primeiro restaurante no País foi inaugurado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1997. Com seus cortes de carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin’ Onion, o Outback caiu no gosto do brasileiro pela qualidade e sabor marcante da sua culinária, somados à descontração no atendimento e às instalações aconchegantes. Inspirado na Austrália, o restaurante enfatiza vários aspectos da cultura australiana, como esporte, pontos turísticos, paisagens icônicas, tradições e lazer.

Além disso, a marca oferece uma experiência única, divertida e de altíssimo padrão que, no Brasil, ficou conhecida como #MomentoOutback. A rede Outback Steakhouse pertence ao grupo Bloomin’ Brands, que ainda conta com as marcas Abbraccio e Aussie.

Foto: Arquivo Outback

Lotti+Caldas Comunicação