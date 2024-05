Outback promove experiência especial para celebrar o Dia das Mães

No dia 12 de maio, as famílias que pedirem dois pratos nos restaurantes recebem uma Bloomin’ Onion

O Dia das Mães está chegando e, neste ano, o Outback Steakhouse, marca do grupo Bloomin’ Brands, está pronto para tornar essa data ainda mais especial oferecendo uma experiência gastronômica única para famílias que desejam celebrar esse dia de uma maneira memorável. Neste domingo, 12 de maio, ao pedir dois pratos principais em qualquer uma das unidades participantes, elas são agraciadas com uma surpresa especial como forma de homenagear sua importância e dedicação: uma icônica Bloomin’ Onion, a flor de cebola inspirada na Waratah, flor típica do deserto australiano.

Para participar, basta pedir dois pratos principais e apresentar para o garçom o post da campanha veiculada no perfil @OutbackBrasil do Instagram. A promoção é limitada a uma Bloomin’ Onion por mesa. Essa é uma oportunidade de celebrar e aproveitar os clássicos do restaurante como a famosa Ribs on the Barbie, costela suína preparada em chama aberta como manda a tradição australiana, ou o Victoria’s Filet, corte de filé mignon servido com temperos Outback ou com ervas finas. Tudo isso acompanhado do pão australiano servido como hospitalidade logo na chegada e do tradicional chopp servido na caneca congelada.

A campanha é válida no período de 7 a 12 de maio, somente para consumo no restaurante. Em Sergipe, o Outback fica localizado no RioMar Shopping Aracaju. O horário de funcionamento é de segunda a quinta-feira, das 11h30 às 23h; sextas e sábados, das 11h30 às 23h30; domingos, das 11h30 às 22h. Mais informações www.outback.com.br.

Sobre o Outback

O Outback Steakhouse possui 165 restaurantes no Brasil e está presente em 67 cidades, 21 estados brasileiros e no Distrito Federal. No mundo está em 23 países nas Américas, Ásia e Oceania. O primeiro restaurante no País foi inaugurado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1997. Com seus cortes de carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin’ Onion, o Outback caiu no gosto do brasileiro pela qualidade e sabor marcante da sua culinária, somados à descontração no atendimento e às instalações aconchegantes. Inspirado na Austrália, o restaurante enfatiza vários aspectos da cultura australiana, como esporte, pontos turísticos, paisagens icônicas, tradições e lazer.

Além disso, a marca oferece uma experiência única, divertida e de altíssimo padrão que, no Brasil, ficou conhecida como #MomentoOutback. A rede Outback Steakhouse pertence ao grupo Bloomin’ Brands, que ainda conta com as marcas Abbraccio e Aussie.

Foto: Arquivo Outback

