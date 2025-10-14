Outubro Rosa: em palestra no MPT-SE, médica alerta para autocuidado e prevenção

Evento reuniu público interno da instituição nesta terça-feira (14)

Todos os anos, o mês de Outubro ganha a cor rosa para alertar a sociedade sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Nesta terça-feira (14), o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) reuniu o público interno para falar sobre o tema.

A mastologista Denise Froes foi convidada e realizou palestra com o tema: “Mitos e verdades sobre o câncer de mama: o que toda mulher precisa saber”. A especialista apontou ideias equivocadas sobre a doença, destacou a importância dos exames preventivos e de cuidados, principalmente, com a alimentação, além da atividade física regular. “Como o câncer de mama é uma doença extremamente prevalente, ainda existem muitas dúvidas. É fundamental ter esse tempo de falar sobre o assunto e multiplicar as informações corretas, que podem auxiliar outras mulheres no diagnóstico precoce, ampliando as chances de cura”, ressaltou a médica.

A vice-procuradora-chefa do MPT-SE, Clarisse Farias Malta, afirma que o evento reforça o compromisso da instituição com a saúde de trabalhadoras e trabalhadores. “Foi um momento de muita reflexão, aprendizado e fortalecimento. Falar sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida também é nossa missão institucional e um compromisso com as pessoas”, destacou.

Os membros, servidores, estagiários e terceirizados também assistiram ao vídeo da campanha “Outubro Rosa: cuidar de si é um ato de amor”, realizada pelo MPT-SE. O conteúdo traz depoimentos de pacientes e representantes de duas instituições que prestam assistência a pessoas com câncer em Sergipe: a Associação dos Amigos da Oncologia (AMO) e a Associação Mulheres de Peito. O vídeo está disponível no canal do MPT-SE no YouTube.

A estagiária Kamile Menezes acompanhou a programação e saiu da palestra com a intenção de alertar outras mulheres. “Foi uma palestra muito interessante e bastante necessária. Muitas mulheres não têm acesso a essas informações, então é importante que esse conhecimento chegue a nós e seja repassado. A doutora Denise foi super didática e trouxe o assunto com uma linguagem simples, facilitando o entendimento”, disse a estagiária.

Texto e foto MPT