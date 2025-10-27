Outubro Rosa: Prefeitura realiza atividades com 200 mulheres no bairro Bugio

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria de Juventude e do Esporte (Sejesp), realizou neste sábado, 25, um aulão de danças voltada ao público feminino acima de 40 anos que reside no Bugio e bairros circunvizinhos. O evento teve palestra de uma psicóloga para alertar as mulheres sobre o autocuidado e a prevenção do câncer de mama. A ação fez parte da campanha Outubro Rosa promovida pela Sejesp.

A psicóloga Ana Ainoã ministrou palestra para um público estimado de 200 pessoas. “Aproveitamos o mês de outubro para intensificar a campanha que pode salvar vidas. É importante toda mulher acima de 40 anos prestar a atenção a si mesma, verificar qualquer alteração no corpo e na dúvida procurar um médico. Nossa ideia foi estimular as mulheres a promover uma reflexão sobre o câncer de mama neste mês e em todo o período do ano”, explicou.

Além das palestras, professores de educação física agitaram a turma no bairro Bugio. No total, 14 profissionais estiveram envolvidos com aulas de dança afro, ritmos, hitbox, aeróbica, zumba e até forró. As atividades ocorreram em frente ao Estação Cidadania com a presença de um mini-trio que animou as participantes.

De acordo com o diretor do complexo do Estação Cidadania, Wallace Machado, a participação das aracajuanas superou a expectativa dos organizadores. “Foi muito legal reunir a galera aqui na frente do Estação Cidadania. Seja por meio de palestras e atividades físicas, buscamos conscientizar a mulherada neste mês tão importante sobre a conscientização do câncer de mama”, declarou o representante da Sejesp.

A triatleta Barbara Santos também participou das atividades na tarde deste sábado. E apesar de jovem e com boa condição física, ela fez questão de participar das aulas e estimular o público acerca da importância de prevenir o câncer de mama. “Embora eu seja uma triatleta, as atividades foram bem dinâmicas e até certo ponto exigiu um bom esforço físico durante as aulas. Para falar a verdade, gostei bastante da iniciativa e parabenizo a Prefeitura de Aracaju pela realização do evento”, disse a triatleta que também é coordenadora de políticas públicas para mulher na Sejesp.

