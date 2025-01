Ouvidoria da PMA conclui mais de 54% das demandas atendidas

A Ouvidoria-Geral, órgão subordinado à Controladoria-Geral do Município de Aracaju (CGM), é responsável por acolher denúncias, reclamações, sugestões e elogios relativos ao atendimento prestado à população no âmbito da administração pública municipal, garantindo que o cidadão atue como um agente participativo da gestão. Nos primeiros 20 dias do novo governo, o órgão concluiu mais de 54% dos processos em andamento. Ao todo, o sistema acumulava uma demanda reprimida de mais de 1.900 processos.

A Ouvidoria-Geral do Município é uma grande aliada no aperfeiçoamento da gestão das políticas públicas e dos serviços prestados pelo município. Ela influencia o desenvolvimento da cidade ao defender os direitos dos usuários e garantir que o governo local ofereça um serviço eficaz e de qualidade.

Segundo a ouvidora-geral, Thaíse Nunes, por meio do canal, o cidadão pode estar em todos os lugares da cidade e avaliar os serviços públicos. “O cidadão contribui de forma genuína para a melhoria da prestação de serviços municipais. Ele é, ao mesmo tempo, colaborador e fiscal”, comenta.

Além de promover a participação popular, a Ouvidoria-Geral do Município atua na orientação das demais unidades de ouvidorias municipais, promovendo o aprimoramento da qualidade dos serviços prestados à população e facilitando a interlocução entre o munícipe e as instituições públicas municipais.

O munícipe pode recorrer à Ouvidoria quando não obtiver resposta ou solução satisfatória junto aos órgãos municipais, por meio do telefone 3711-1263, do site da Prefeitura de Aracaju ou de forma presencial. “Nossa atribuição é receber, analisar e encaminhar as manifestações às autoridades competentes, acompanhando o tratamento e a efetiva conclusão das demandas junto ao órgão ou entidade responsável, visando garantir sua efetividade”, conclui a ouvidora-geral.

AAN – Foto: Ascom/CGM