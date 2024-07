Pacientes não conseguem marcar exames em UBSs de Aracaju, comprova Ricardo

O vereador Ricardo Marques (Cidadania), apresentou durante uma sessão da Câmara Municipal de Aracaju desta semana, denúncias que têm recebido da população que tenta marcar consultas e fazer exames nas Unidades Básicas de Saúde e não conseguem.

“Recebi hoje mesmo que pacientes da Zona Norte que pegaram a senha e foram até o posto José Calumby e não conseguiram fazer exames laboratoriais que são mais simples. Eles marcaram, chegaram no horário indicado e simplesmente disseram que não estão fazendo e não tem previsão para retornar o serviço. Isso é um absurdo”, lamenta o vereador.

Como vereador de Aracaju Ricardo Marques esteve nesta sexta-feira, 12 de julho, na UBS José Calumby Filho, no Bairro Jardim Centenário e comprovou a denúncia. Em vídeo postado em suas redes sociais, dezenas de pessoas comentaram que o problema está ocorrendo em outras unidades de saúde da capital. O vereador solicitou imediatamente informação à Secretaria da Saúde para saber como solucionar.

“Infelizmente não é um fato isolado. Diariamente as pessoas me procuram relatando problemas nos postos de saúde. São dificuldades que vão da marcação de exames, falta de alguns medicamentos e até redução no número de fraldas para pessoas acamadas. Um absurdo”, lamenta Ricardo Marques.

