Pacientes que usam aparelhos de sobrevida devem atualizar cadastro

Cadastro é simples e pode ser solicitado à Energisa

Clientes com pacientes que usam equipamentos de sobrevida em casa precisam atualizar o cadastro junto à Energisa. Ao informar que tem aparelhos médicos ligados 24 horas na energia elétrica, a distribuidora prioriza o restabelecimento da energia em caso de eventuais interrupções no fornecimento.

Esse atendimento está previsto nos Direitos e Deveres do Consumidor de Energia Elétrica, conforme estabelece a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O coordenador de Atendimento, Rosano Freitas, destaca a importância da atualização cadastral para esse atendimento prioritário.

“A família precisa informar imediatamente à Energisa quando tem alguém em casa que precise de aparelhos de sobrevida para que a empresa classifique essa unidade consumidora para suporte diferenciado. Todavia, essa prioridade só é possível quando essa informação consta antecipadamente no cadastro da unidade consumidora”, afirma Rosano.

Esse mesmo cadastro atualizado é considerado pela empresa nos momentos em que é necessário realizar uma manutenção programada que atinja a área da residência, por exemplo. A distribuidora informa aos clientes sobre o desligamento programado com 72 horas de antecedência por meio do site da Energisa, avisos em rádios, carros de som e, em alguns casos, cartas e envio de SMS.

Cadastro

Estão entre os equipamentos entendidos como vitais estão os respiradores ou ventilador pulmonar, monitores de parâmetros vitais, bombas de infusão, aparelhos de diálises, entre outros. Para realizar o cadastro, o titular da conta deve comparecer, de forma presencial, a uma das agências da Energisa. Além disso, é necessário apresentar documentos que comprovem a identidade do cliente e o relatório médico contendo o CID com a referida necessidade do paciente, o período de vigência e carimbo com CRM do médico.

Canais de Atendimento:

Gisa: gisa.energisa.com.br

Site: energisa.com.br

Aplicativo Energisa On: disponível no Google Play ou App Store do celular

Call Center: 0800 079 0196

Por Adriana Freitas