Pacto pelo Esporte elege nova presidente e reforça ações para o desenvolvimento do esporte

para o desenvolvimento do esporte nos próximos anosNesta quarta-feira, 30 de abril, na sede da Aberje, em São Paulo, o Pacto pelo Esporte elegeu sua nova presidente. Cláudia Romano, presidente do Instituto Yduqs, vice-presidente do Grupo Educacional Yduqs e presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior do Rio de Janeiro (SEMERJ, foi escolhida para presidir a organização. Com uma carreira de mais de 20 anos dedicada à educação, ao esporte, à cultura, à cidadania, além de forte atuação na agenda ESG, Cláudia será a primeira mulher a ocupar o cargo na organização e o período de seu mandato será de três anos (de 2025 a 2028). Além de Romano, Hugo Passarelli foi reeleito como vice-presidente. Paulo Kakinoff, CEO da Porto Seguro, deixou a presidência do Pacto, que assumiu após o falecimento de João Paulo Diniz, e agora passa a integrar o Conselho de Administração.

“Desde 2015, somos signatários do Pacto pelo Esporte. É uma grande honra ser a primeira mulher a assumir a presidência deste organismo fundamental para o fortalecimento do esporte nacional. Espero que minha trajetória inspire outras lideranças femininas a se engajarem cada vez mais nesta agenda, ajudando a construir um ambiente mais diverso, ético e transformador para as próximas gerações”, afirma Cláudia.

Com seu trabalho incansável e visão estratégica, Cláudia Romano tem se consolidado como uma das líderes mais respeitadas no tema da governança esportiva e impacto social no esporte, tornando-se uma referência no apoio à formação e transição de carreira de atletas e paratletas, por meio do Instituto Yduqs. Ao longo de sua trajetória, Cláudia tem uma contribuição expressiva para o fortalecimento do esporte como vetor de inclusão, desenvolvimento e transformação social no Brasil. Seu legado inclui a defesa de boas práticas de gestão no setor esportivo, a promoção da educação por meio do esporte e o apoio a programas de incentivo a jovens talentos.

“Sou apaixonada pelo esporte e pelo que ele representa: superação, disciplina e transformação. Além disso, o impacto social do esporte é indiscutível. Esporte gera empregos e impulsiona a economia, movimentando cerca de US$ 1 trilhão por ano. Mas, sem uma boa governança e transparência, o potencial social do esporte fica comprometido. Meu compromisso à frente do Pacto será fortalecer ainda mais essa agenda de integridade e gestão profissional, conectando organizações, atletas e a sociedade civil em torno de práticas éticas, inclusivas e inovadoras”, reforça Cláudia.

Com uma sólida e respeitada rede de relacionamentos que abrange o setor privado, órgãos governamentais nas esferas federal, estadual e municipal, organizações do terceiro setor e formadores de opinião, Cláudia também atua como conselheira em diversas instituições, como, por exemplo, o Conselho de Esporte, Lazer e Desenvolvimento Social da Associação Comercial do Estado do RJ e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Além disso, é membro do grupo de trabalho sobre Transição e Dupla Carreira Esportiva do Ministério do Esporte e do Sport Integrity Global Alliance (SIGA). Seu trabalho foi reconhecido com importantes honrarias, como a Medalha Pedro Ernesto (2019) e a Medalha Tiradentes (2022), concedidas pela cidade e pelo Estado do Rio de Janeiro, respectivamente.

O Pacto pelo Esporte também anunciou a eleição de Paulo Nigro como novo membro do Conselho de Administração. Executivo com passagens pela liderança do Hospital Sírio-Libanês, Aché Laboratórios, Tetra Pak e ex-presidente do LIDE Esportes, Nigro traz ao grupo sua ampla experiência em gestão e apoio ao esporte. O Conselho de Administração é atualmente composto por João Pedro Paro Neto (presidente e ex-CEO da Mastercard), Renato Ribeiro (diretor de Esporte do Grupo Globo), Ana Garcia (Componente Holding), Hortência Marcari (atleta e membro da Comissão de Atletas do COB), Luiz Sérgio Vieira (CEO da EY), Hamilton dos Santos (diretor executivo da Aberje), Tiago Gomes (sócio do Souto Correa), Thiago Pereira (vice-campeão olímpico e diretor da Wiz Corporate) e Valéria Café (diretora geral do IBGC). Tom Gerth (VP e Chief Audit Executive do Nubank) assumirá a presidência do Conselho Fiscal.

O Pacto pelo Esporte também aprovou seu plano de ações para os próximos anos. Em 2024, a organização apoiou a continuidade de dispositivos de governança na nova Lei Geral do Esporte e celebrou a eleição de sua diretora-executiva, Daniela Castro, como membro independente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Para 2025, estão previstos o fortalecimento da Rede de Profissionais de Marketing Esportivo, o relançamento do Rating Integra e a intensificação de discussões sobre a governança do futebol brasileiro.

O Pacto pelo Esporte completa 10 anos em 2025 e projeta expandir ainda mais sua contribuição para o desenvolvimento do esporte no Brasil. A iniciativa continuará focada em apoiar entidades esportivas na adoção de boas práticas de governança, integridade e transparência, além de promover o reconhecimento das organizações mais bem avaliadas e ampliar a aproximação do setor privado com o esporte nacional.

“O engajamento de empresas em um acordo privado em prol do esporte é algo pioneiro. Após 10 anos, as empresas e suas lideranças reiteraram a importância da continuidade e fortalecimento do projeto. Trata-se de um caminho de longo prazo, com muito a ser feito — trazendo novas empresas, aprimorando a legislação e ampliando as boas práticas. Agradecemos à gestão de Paulo Kakinoff e Hugo Passarelli e estamos animados com a chegada de uma liderança tão potente e comprometida como Cláudia Romano”, afirma Daniela Castro, diretora-executiva do Pacto pelo Esporte.

O Pacto pelo Esporte é um acordo voluntário entre mais de 40 empresas patrocinadoras do esporte nacional, que estabelece regras e mecanismos de autorregulamentação nas relações entre investidores e entidades esportivas. Seu objetivo é fomentar práticas de governança, integridade e transparência para garantir credibilidade e segurança nos investimentos realizados. A iniciativa busca, a longo prazo, ampliar os patrocínios e fortalecer o esporte de alto rendimento no país.

