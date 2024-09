Padre Fábio de Melo está de volta a Aracaju com nova turnê ‘Este Sou Eu’

Após muitos pedidos dos fãs, o Padre Fábio de Melo está de volta a Aracaju com a turnê ‘Este Sou Eu’. A única apresentação será realizada às 17h do dia 29 de setembro no Ginásio Constâncio Vieira. O evento é uma realização da Move e assessoria de imprensa da Navarro Comunicação.

Em um espetáculo emocionante, onde a palavra se mistura à canção, Padre Fábio de Melo reúne clássicos e composições autorais que se tornaram sucessos ao longo de 25 anos de carreira musical, como: Nas Asas do senhor, Onde Deus Possa me ouvir, Trem Bala, Deus cuida de mim, Tudo é do pai, Era uma vez e Este sou eu; vão encantar e emocionar este reencontro do artista com o seu público.

Ao todo, Pe. Fábio de Melo já vendeu mais de 3 milhões de cópias de CDs , além de 3,5 milhões de livros. Em dezembro de 2019, entrou no ranking do Instituto QualiBest como um dos maiores influenciadores digitais do Brasil.

Na banda que acompanha a turnê, o Padre Fábio conta com Rafael Maia nos teclados e direção musical, Magoo na guitarra e no violão, Daniel Ferrer no baixo, Roberto Marçal na bateria, Rômulo Santiago no trombone, Ricardo Abreu no trompete e Thiago Rocha no Saxofone e na flauta.

Os ingressos já estão sendo vendidos através do site outgo.com.br e também no Sesc Centro, localizado na Rua Senador Rollemberg, 301, no Bairro São José em Aracaju.

O evento integra o projeto social Mesa Brasil e no ato da compra presencial, cada pessoa deve levar 2kg de alimentos não perecíveis e quem comprar online deve levar no dia do show. Os alimentos serão doados a instituições beneficentes.

