Padre Patrick apresenta espetáculo ‘Benção Padre’ em Aracaju dia 3 de maio

A capital sergipana será palco para o humor e a irreverência do Padre Patrick, com o espetáculo ‘Benção Padre’, que acontecerá no dia 3 de maio, no Teatro Atheneu, às 20h30. Os ingressos estão disponíveis no site Ingresso Digital e na bilheteria do teatro.

O Padre Patrick ganhou mais visibilidade durante a pandemia, quando começou a utilizar a internet como aliada na disseminação da fé e escuta dos fieis, que até então eram apenas os frequentadores da sua paróquia. O padre foi conquistando mais seguidores com a sua maneira leve e bem humorada de falar sobre fé e religião.

Com mais de 6 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram, o Padre Patrick publica mensagens diárias e bem humoradas de fé, com uma inusitada interatividade, que chama a atenção do público. Nas famosas caixinhas de perguntas abertas toda segunda-feira, o padre aconselha os fieis com uma linguagem leve e irreverente.

Sobre Padre Patrick

Padre Patrick viu sua vida atrair holofotes aos 34 anos, quando meteoricamente ganhou visibilidade nacional, após oito anos dedicados ao sacerdócio. Ele se tornou um fenômeno nas redes sociais, onde leva mensagens de fé, misturadas com bom humor e interatividade.

Natural de Santo Antônio do Canaã, distrito do município de Santa Teresa (ES), teve o primeiro contato com a Igreja Católica em um retiro e viu despertar sua missão. Começou a fazer encontros vocacionais e, aos 25 anos, foi ordenado padre em Marabá (PA). Desde a primeira missa celebrada, encontrou o propósito de ser útil para as pessoas, com sua natural generosidade. Atualmente, está à frente das celebrações da Paróquia São Sebastião, localizada na cidade de Parauapebas (PA).