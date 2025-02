Pagamento do Abono Salarial começa no dia 17 de fevereiro

O dia 17 de fevereiro é a data de início do calendário de pagamento do abono salarial, destinado aos trabalhadores brasileiros, da iniciativa privada e servidores públicos, que recebem até 2 salários mínimos.

A servidora pública e vice-presidenta do Sindibarra, Raiane Carvalho, concedeu entrevista à TV Câmara sobre este assunto. Durante a entrevista, a dirigente sindical contou que servidores públicos da Barra dos Coqueiros não receberam em sua totalidade o Abono Salarial referente a 2024 devido a problemas administrativos na Prefeitura.

O Sindibarra ingressou na Justiça para resolver o problema, mas até agora os servidores ainda não receberam o que lhe é devido.

No caso dos servidores públicos com direito ao PASEP, o pagamento é feito pelo Banco do Brasil, prioritariamente como crédito em conta bancária; transferência via TED, via PIX ou presencial nas agências de atendimento.

No caso dos trabalhadores da iniciativa privada, o pagamento do Abono Salarial pode ser realizado:

– Por crédito em conta CAIXA, quando o trabalhador possui conta corrente ou poupança ou Conta Digital;

– Por crédito pelo CAIXA Tem, em conta poupança social digital, aberta automaticamente pela CAIXA;

– Nos caixas eletrônicos, nas Casas Lotéricas e nos Correspondentes CAIXA Aqui utilizando o Cartão Social e senha;

– Em agência da CAIXA, apresentando um documento oficial de identificação.

Os canais de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego para resolver dúvidas são as unidades das Superintendências Regionais do Trabalho, pelo telefone 158 ou pelo e-mail: trabalho.se@economia.gov.br .

Condições para receber o Abono Salarial

Além de ter remuneração de até 2 salários mínimos; para receber o abono, os trabalhadores também precisam:

-Ter os dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial;

-Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos.

Confira o calendário divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego

Nascidos em: Recebem a partir de:

Janeiro………………………………………………..17 de Fevereiro

Fevereiro……………………………………………..17 de março

Março e Abril…………………………………………15 de abril

Maio e Junho…………………………………………15 de maio

Julho e Agosto……………………………………….16 de junho

Setembro e Outubro………………………………..15 de julho

Novembro e Dezembro…………………………….15 de agosto

Raiane Carvalho explicou que o Abono é pago automaticamente e, quem não receber, deve procurar o sindicato ao qual é filiado, a CUT e até mesmo o Ministério Público do Trabalho para tentar resolver o problema e receber devidamente o Abono.

Por Iracema Corso – Com informações da CUT Brasil.