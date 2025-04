Páginas suspeitas divulgam falso concurso da Petrobras, diz Agência Gov

Criminosos estão criando páginas falsas anunciando concurso falso da Petrobras. A última prova de concurso realizada pela empresa foi em 24 de março de 2024. As páginas falsas contam com espaço de inscrição onde o candidato a um emprego na estatal acaba em situação de possível roubo de dados pessoais além da cobrança indevida de taxa do falso certame.

A admissão de empregados na estatal é realizada, exclusivamente, por processos seletivos públicos que são divulgados no endereço https://petrobras.com.br/quem-somos/concursos. Os processos seletivos também são amplamente divulgados na mídia, e os editais são publicados na página da Imprensa Nacional bem como da entidade executora dos concursos públicos, além de outros meios de divulgação.

A Petrobras também não oferece empregos ou cadastros em banco de currículo. Tratando-se de uma empresa de economia mista, conforme artigo 37 da Constituição Federal, o ingresso nos quadros de pessoal da estatal está condicionado à existência de vagas e aprovação de candidato em processo seletivo público. Por esse motivo, a companhia não mantém arquivo de currículos de candidatos.

Fonte: Agência Gov – Foto: Ascom Petrobras