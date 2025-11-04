Pagod’art e Ygor Raniere agitam o terceiro dia do Ensaio do Pré-Caju

Samba, alegria e muita energia marcam mais uma noite de aquecimento para a maior prévia carnavalesca do Brasil

O clima de festa continua em Aracaju com os ensaios oficiais do Pré-Caju, que vêm movimentando a cidade e preparando o público para o maior Carnaval fora de época do país. No próximo sábado, 8 de novembro, o Palco 360º, montado no estacionamento do RioMar Shopping, na Coroa do Meio, recebe duas atrações que prometem não deixar ninguém parado: o grupo Pagod’art e o cantor Ygor Raniere.

Das 17h à 1h, o público vai curtir uma mistura envolvente de samba, pagode e muito axé, em um formato que aproxima artistas e plateia, garantindo uma experiência inesquecível. Conhecido por sua energia contagiante e pelos sucessos que embalam o verão, o Pagod’art promete um show repleto de hits e alto astral. Já Ygor Raniere, um dos nomes mais queridos do cenário musical sergipano, completa a noite com seu carisma e repertório animado, perfeito para quem quer dançar do início ao fim.

Os ingressos já estão disponíveis na loja Point do Ingresso, localizada no RioMar Shopping, e também online pelo site www.pointdoingresso.com.br. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (79) 3085-7300.

O Pré-Caju conta com o patrocínio de AMSTEL, Banese Card, GBarbosa, Petrox, Esporte da Sorte, Estância 92, Iguá Sergipe e Monster Energy, além do apoio da Prefeitura Municipal de Aracaju e do Governo do Estado de Sergipe.

Vendas: Loja Point do Ingresso (RioMar Shopping) e www.pointdoingresso.com.br

Informações: (79) 3085-7300 (WhatsApp)

