Pagod’art vai agitar prévia de Carnaval em Aracaju no próximo dia 15 de fevereiro

Em clima de pé na areia, festa contará também com os shows de Danielzinho Júnior, ⁠Luiz Ferraz e DJ Sky

Duas semanas antes do Carnaval oficial no Brasil, a diversão está garantida em Aracaju com o Ensaio do Pagod’art. A festa vai acontecer no dia 15 de fevereiro, com a mistura de ritmos musicais. Passarão pelo palco, o cantor Danielzinho Júnior, ⁠o cantor Luiz Ferraz e o DJ Sky, além do grupo Pagod’art, atração principal da festa. As quatro atrações vão se revezar no palco Sky Beach – espaço praiano localizado na Av. Inácio Barbosa, a partir das 19h.

Para a pré-folia, o grupo Padod’art está preparando um repertório especial no clima do carnaval baiano. E o melhor, com o pé na areia! ‘Vai Seu Derrubado’, ‘Bit do Cavaquinho’, ‘Ligadinho’ e ‘Se você quer tome’ são alguns dos sucessos que os fãs vão ouvir e dançar.

Já Danielzinho Júnior e Luiz Ferraz vão agitar a festa com o melhor do forró e arrocha, respectivamente. No playlist dos dois artistas estarão grandes sucessos de suas carreiras e de outros artistas. O evento traz ainda as pick-ups do DJ Sky com muito axé, frevo e pagode. É marcar presença e curtir tudo até o último momento!

O Ensaio do Pagod’art é uma realização da IAI Produções e faz parte do Projeto Verão Com Amor. Ingressos à venda na loja Point do Ingresso (RioMar Shopping) ou pelo site www.pointdoingresso.com.br. Mais informações pelo Whatsapp (79) 3085-7300.

Serviço:

Eventos: Ensaio do Pagod’art

Atrações: Pagoda’art, Danielzinho Júnior, Luiz Ferraz e DJ Sky

Datas: 15 de fevereiro de 2025

Horários: 19h

Local: Sky Beach – localizado na Av. Inácio Barbosa

Vendas: Loja Point do Ingresso (RioMar Shopping) e www.pointdoingresso.com.br

Informações: (79) 3085-7300 Whatsapp

Realização: IAI Produções

Texto e foto Osanilde Oliveira