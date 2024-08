Pagode e magia circense dão o tom da próxima edição do Sarauzin

Com o tema “Circus”, evento acontece dia 14 de setembro, na Arena Galvão, no Mosqueiro

Respeitável público! A próxima edição do Sarauzin já tem data e local para acontecer. Será no dia 14 de setembro, na Arena Galvão, no Mosqueiro, em Aracaju. Com o tema “Circus” e o vermelho como a cor predominante, a balada conceito será comandado pela Roda de Samba do Clube e convidados especiais.

Em sua 31ª edição, o Sarauzin promete encantar o público com um verdadeiro espetáculo de entretenimento e criatividade. Assinado pelo Clube, o evento proporcionará ao público uma experiência imersiva que une o melhor do universo circense com a energia contagiante do pagode.

Além disso, a Roda de Samba do Clube, marca registrada do Sarauzin, ficará sob o comando dos cantores JPê Souto, Matheus Andrade, Geo e Thamires Soares. Os artistas que farão o show de abertura e as participações especiais serão divulgadas em breve.

Os ingressos do Sarauzin estão à venda na Houze da Bázico, localizada na Praça Assis Chateaubriand, nº 183, bairro Salgado Filho, e também no site Sympla. Também é possível fazer a aquisição dos ingressos por meio dos comissários oficiais do evento.

Para saber mais sobre o Sarauzin, siga @sarauzinn e @soudoclube no Instagram. Outras informações sobre o evento podem ser adquiridas por meio do telefone (79) 99975 1218 (WhatsApp).

SERVIÇO

Sarauzin – 31ª edição

Data: 14/09

Horário: a partir das 15h

Local: Arena Galvão – Rodovia dos Náufragos, 13787, Mosqueiro

Tema: circus

Cor: vermelho

Ingressos: Houze da Bázico, Sympla e por meio dos comissários oficiais

Fonte e foto NV Comunicação