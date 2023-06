‘País do Forró’ reunirá quadrilhas, grupos folclóricos e forrozeiros

Revivendo tradições, cortejos juninos celebram cultura popular na Orla de Atalaia

Cumprindo a política de cultura em que destaca a riqueza junina do país do forró em evidência local e nacional, o Governo de Sergipe,por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), realizará três cortejos na Orla de Atalaia, revivendo a cultura das festas antigas em que não havia shows de artistas, mas sim festa de brincantes.

A primeira concentração acontece neste sábado, 24, às 16h, na área do Oceanário, seguindo trajeto até o Arraiá do Povo. O evento tem como objetivo proporcionar aos sergipanos e turistas um momento de interação com atores da cultura junina, dando acesso às nossas manifestações para desfrutar das cantigas e danças entre os grupos.

Nesta edição, entre as atrações já confirmadas estão: Batalhão de São João (Lagarto), Quadrilha Poeirinha do Sertão (Laranjeiras), Bacamarteiros de Aguada (Carmópolis), Quadrilha Unidos do Arrasta Pé (Itaporanga), Quadrilha Xodó da Vila (Aracaju), Grupo Peneirou Xerém, artistas populares e muito mais.

No domingo, dia 25, às 16h, o cortejo sairá do Barracão até os lagos. No dia 1º de julho, o cortejo recepcionará o público no trajeto que dá acesso ao Arraiá, marcando um momento especial da maior festa popular do estado.

Ascom Funcap