Países e cidades que adotaram medidas para reduzir turistas

O turismo global está em ascensão, com expectativas de superar os números pré-pandemia de 2019, quando 1,5 bilhão de pessoas viajaram pelo planeta. Este imenso fluxo tem levado alguns destinos a adotarem medidas para controlar o número de visitantes e preservar suas atrações. Veja alguns destinos que implementaram políticas contra o turismo excessivo:

Amsterdã, Holanda



Crédito: Creative Commons

Com cerca de 20 milhões de turistas anuais, a cidade proibiu a construção de novos hotéis, restringiu cruzeiros e limitou a venda de maconha. Além disso, visitas guiadas no distrito da luz vermelha foram restringidas.

Bali, Indonésia



Reprodução

Desde fevereiro, a ilha cobra uma taxa turística de 150.000 rúpias (equivalente a 50 reais) e proibiu o aluguel de motocicletas e a subida em montanhas.

Barcelona, Espanha



Crédito: Creative Commons

A cidade limitou o tamanho dos grupos turísticos e proibiu o uso de megafones para reduzir aglomerações e poluição sonora. Em algumas regiões, as excursões estão limitadas a 15 pessoas. Na semana passada, também anunciou a proibição de aluguéis por temporada, como os da Airbnb.

Butão



Crédito: Getty Images

Todos os visitantes do país devem pagar uma Taxa de Desenvolvimento Sustentável de US$ 200 por dia (em torno de 1.100 reais), visando a preservação ambiental e cultural do país.

Fernando de Noronha, Brasil



Reprodução

Os turistas devem pagar uma Taxa de Preservação Ambiental (TPA) de R$ 97,16 por dia para visitar a ilha. Para quem planeja uma semana de estadia o total da taxa é de R$ 617,93. Essa medida visa regular o turismo e preservar a natureza da região.

Florença, Itália



Crédito: Creative Commons

A cidade impôs multas de até 500 euros (em torno de R$ 3.000,00) para quem comer em locais inadequados e restringiu novos imóveis para locação de curta duração, tipo Airbnb, que triplicaram nos últimos anos, chegando a 15 mil unidades. Isso gerou um aumento descontrolado dos aluguéis para os nativos.

Ilhas Canárias, Espanha



Crédito: Freepik

O governo local estuda limitar o número de visitantes, que chegou a 14 milhões em 2023, para proteger o meio ambiente e a infraestrutura das ilhas.

Islândia



Crédito: Getty Images

O país reintroduziu taxas de conservação para hotéis, acampamentos e cruzeiros para financiar programas de sustentabilidade e mitigar o impacto ambiental do turismo, que cresceu 400% desde 2010.

Machu Picchu, Peru



Crédito: Pixabay

Para proteger o sítio arqueológico, o Peru impôs um limite diário de visitantes e instalou câmeras de segurança para prevenir roubos e vandalismo.

Koh Phi Phi, Tailândia

A ilha fechou a Baía Maya entre 2018 e 2022 para recuperação ambiental e agora cobra uma taxa de 400 baht por turista (em torno de 55 reais), com visitas mais controladas e infraestrutura melhorada.

Santorini, Grécia

A ilha agora permite que apenas 8.000 passageiros de cruzeiros desembarquem por dia para minimizar o impacto turístico na região, que recebe mais de 2 milhões de visitantes anualmente.

Veneza, Itália

A partir de abril, a cidade passou a cobrar uma taxa de 5 euros (cerca de 30 reais) em datas específicas para controlar o fluxo turístico e financiar a conservação. Nos dias mais movimentados, Veneza chega a receber 110.000 visitantes, mais que o dobro de sua população.

* Hugo Julião é jornalista, radialista e publicitário e diretor do portal Aracaju Magazine