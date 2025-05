Palácio de Veraneio ganhará Memorial Histórico-Cultural, em Aracaju

Projeto está sendo desenvolvido pela CASACOR Sergipe, que abrirá as portas ao público em outubro de 2025

Construído entre 1939 e 1941 como casa de lazer para os governantes de Sergipe, o Palácio de Veraneio ganhará um novo uso. O imóvel desativado desde 2018 está sendo reformado pela atual gestão e abrigará o novo gabinete de despachos do governador Fábio Mitidieri. Em outubro, o público terá a oportunidade de visitar o local durante a 5ª edição sergipana da principal mostra de arquitetura, paisagismo, arte e design de interiores das Américas.

Juntamente com o governo do Estado, a CASACOR Sergipe promoverá o reencontro da população com essa edificação emblemática localizada na avenida Governador Paulo Barreto de Menezes, em Aracaju. “Estamos honrados com a oportunidade, concedida pelo governo de Sergipe, de reunirmos grandes arquitetos, designers e paisagistas para, juntos, entregarmos à população um espaço revitalizado, que ganhará um novo propósito a partir deste ano. O respeito ao patrimônio público é o norte de todo esse trabalho”, ressalta Mercês Souza, diretora Operacional da CASACOR Sergipe.

“Semear sonhos” é o tema do evento deste ano e a proposta criativa é construir coletivamente um futuro possível, tendo a sustentabilidade como um dos pilares. “O objetivo do governo em reativar e dar um novo uso ao Palácio de Veraneio, preservando, reutilizando os recursos de forma responsável, valorizando o nosso patrimônio, vem ao encontro do legado que a CASACOR quer deixar para a sociedade”, afirma Rodrigo Fonseca, diretor de Projetos e Relacionamento da CASACOR Sergipe.

Patrimônio histórico e cultural

Fazer parte do time que irá promover essa revitalização será motivo de orgulho para os arquitetos, designers, paisagistas e artistas que participarão da mostra. “Os profissionais e empresas parceiras contribuirão com a construção de um legado duradouro, que transcenderá a temporalidade do evento. Eles terão a oportunidade de deixar uma marca permanente na história arquitetônica e institucional de Sergipe”, enfatiza Gilvan Acciolli, diretor de Negócios da CASACOR Sergipe.

Em contrapartida à cessão do espaço, a equipe da mostra vai promover benfeitorias no local, como o desenvolvimento de um projeto para resgatar a história do Palácio, valorizando sua arquitetura e as memórias que o lugar carrega. “O Memorial Histórico-Cultural do Palácio de Veraneio permanecerá no local após a mostra”, destaca Mercês Souza.

As características originais do imóvel serão revitalizadas e os cômodos da casa sede serão projetados para atender à nova funcionalidade. Para tanto, a equipe conta com a consultoria de uma arquiteta e urbanista especializada em conservação e restauro. Dentre as melhorias realizadas com investimentos próprios da CASACOR, estarão: projetos de arquitetura e interiores para ambientes da casa sede, incluindo a execução de banheiros com acessibilidade; paisagismo dos jardins principais; criação de um espaço externo para atividades culturais; projeto de memorial para o Palácio de Veraneio.

Além dos cômodos do interior da edificação, que abrigarão o memorial do Palácio de Veraneio e o gabinete de despacho do governador, outros espaços serão projetados na área externa para a mostra. Ao todo, estão previstos 36 ambientes, onde destacados arquitetos, paisagistas, designers de interiores e empresas parceiras irão proporcionar ao público uma experiência singular em torno do morar e da história de Sergipe.

Foto: Arquivo CASACOR Sergipe – Lotti+Caldas Comunicação