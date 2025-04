Palácio de Veraneio será palco da CASACOR Sergipe 2025, na cidade de Aracaju

Em parceria com o governo do Estado, o evento vai promover o reencontro do público com um dos imóveis mais emblemáticos de Aracaju

Pelo quinto ano consecutivo, a capital sergipana será palco de mais uma edição da mostra orquestrada pela principal plataforma de arquitetura, paisagismo, arte e design de interiores das Américas. Em 2025, a CASCOR Sergipe acontecerá no Palácio de Veraneio do Estado de Sergipe, com previsão de abertura ao público no dia 3 de outubro. O anúncio feito pelos franqueados da marca no Estado, Gilvan Acciolli, Mercês Souza e Rodrigo Fonseca, aconteceu na tarde da sexta-feira, 25 de abril, em encontro realizado no Museu da Gente Sergipana. O lançamento reuniu profissionais do segmento em torno da palestra “Semear Sonhos”, conduzida por Pedro Ariel Santana, diretor de Relacionamento e Conteúdo da CASACOR.

Em 2024, o evento retomou o seu caráter itinerante e, neste ano, abrirá as portas de um imóvel icônico para a visitação do público. “Trata-se de uma edificação emblemática, construída no final dos anos 1930 e que está no imaginário coletivo da cidade. As características construtivas e arquitetônicas serão preservadas e estamos desenvolvendo um projeto especial de resgate da história do Palácio, valorizando sua arquitetura e as memórias que ele carrega. O Memorial Histórico-Cultural do Palácio de Veraneio permanecerá no local após o término da mostra”, destaca Mercês Souza, diretora Operacional da CASACOR Sergipe.

Com projeto atribuído ao engenheiro alemão Hermann von Altenesch, o Palácio de Veraneio foi construído no período de 1939 a 1941, como casa de lazer para os governadores do Estado. Após um período desativada, a edificação localizada na Avenida Governador Paulo Barreto de Menezes passa por reforma feita pelo governo do Estado. A previsão é que a equipe da CASACOR Sergipe receba o imóvel no próximo mês para dar início aos trabalhos.

Em contrapartida à cessão do espaço, a CASACOR Sergipe promoverá melhorias no imóvel com investimentos próprios. “Serão desenvolvidos e doados ao Estado projetos de arquitetura e interiores para ambientes da casa sede, incluindo a execução de banheiros com acessibilidade, paisagismo dos jardins principais e a criação de um espaço para atividades culturais promovidas pelo governo”, relata Gilvan Acciolli, diretor de Negócios da CASACOR Sergipe.

A mostra reunirá 36 ambientes, onde destacados arquitetos, paisagistas e designers de interiores de Sergipe e empresas parceiras irão proporcionar ao público uma experiência completa em torno do morar. “Com seus jardins e arquitetura marcantes, o Palácio de Veraneio inspira a reconexão entre cidade e natureza, que é o pilar da proposta criativa da CASACOR deste ano. Agradecemos ao governador Fábio Mitidieri por nos permitir proporcionar esse reencontro entre o público e uma das edificações mais significativas da nossa cidade”, pontua Rodrigo Fonseca, diretor de Projetos e Relacionamento da CASACOR Sergipe.

Foto: Arquivo CASACOR Sergipe – Lotti+Caldas Comunicação