PALÁCIO-MUSEU LUIZ ANTÔNIO BARRETO SERÁ PALCO DE APRESENTAÇÕES DA CANTATA DE NATAL EM DEZEMBRO

Em clima de celebração, o projeto ‘A Luz do Natal’, da Prefeitura de Aracaju, apresenta, por meio da Secretaria Municipal da Cultura (Secult Aju), a Cantata de Natal do Palácio-Museu Luiz Antonio Barreto.

As apresentações acontecerão nas três primeiras sextas-feiras de dezembro, nos dias 05, 12 e 19, a partir das 16h, na Praça General Valadão, no Centro da cidade. A programação contará com apresentações do Grupo Vocal Vivace, Coral da Escola de Artes Valdice Teles e Coral Terceira Visão da ADEVISE, além da encenação do Auto de Natal do Grupo Raízes.

De acordo com o secretário da Cultura de Aracaju, Paulo Corrêa, o evento é um presente para a cidade e uma oportunidade de reviver a magia do Natal. “A Secretaria planejou e focou na tradição natalina, trazendo a Cantata Natalina e o tradicional Auto de Natal com um presépio vivo, e vamos aproveitar a belíssima arquitetura do prédio do Palácio-Museu Luiz Antonio Barreto, esse prédio histórico, onde os coralistas vão estar ocupando todas as janelas do Centro, vai ser uma festa da família”, ressaltou o secretário.

Como parte da programação, o público poderá assistir ao Auto de Natal Presépio Vivo, um espetáculo consagrado do Grupo Raízes que conta a história do nascimento do Menino Jesus, o grupo teatral, que realiza espetáculos desde 1974, é reconhecido por suas apresentações em todo estado. A programação natalina contará também com a apresentação do Coral Terceira Visão da Associação dos Deficientes Visuais de Sergipe (ADEVISE), criado com o objetivo de oferecer às pessoas com deficiência visual uma oportunidade de expressão artística e fortalecimento de laços sociais.

Sob a regência do Sérgio Maestro, o Grupo Vocal Vivace promete embalar o público com um repertório clássico de músicas natalinas. “A Cantata Natalina é sempre um momento de muita confraternização, é um momento onde a gente pode transmitir essa mensagem de paz, de solidariedade e de irmandade, então com certeza serão grandes espetáculos e todos estão convidados”, declarou o regente.

Em cooperação com a Semdef

A Secretaria Municipal da Cultura de Aracaju (SecultAju) e a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Semdef) discutiram uma agenda de cooperação voltada à inclusão cultural. A iniciativa busca promover a acessibilidade e a representatividade nos eventos natalinos municipais, com o objetivo de incluir apresentações artísticas de grupos formados por pessoas com deficiência. Entre as propostas em discussão está a participação do Coral Terceira Visão, da Associação dos Deficientes Visuais de Sergipe (ADEVISE).

O secretário da Cultura, Paulo Corrêa, destacou que a parceria está alinhada com a política de diversificação da programação cultural. “Temos diversos artistas PCDs que muitas vezes não têm espaço, é nosso papel e nossa obrigação, inclusive cumprindo determinação da prefeita, que façamos parcerias e que as secretarias possam atuar conjunta e de forma entrelaçada”, afirmou.

Para o secretário da Semdef, Antônio Luiz, a reunião é fruto do compromisso da gestão com a implementação de políticas públicas inclusivas. “Esta articulação entre as secretarias é fundamental para garantir o que a gestão já tem buscado, que os espaços culturais sejam acessíveis e representativos”, declarou. As datas e formatos das apresentações serão divulgados em breve.

Confira a programação

05 de dezembro:

Coral da Escola de Artes Valdice Teles;

Auto de Natal do Grupo Raízes;

Grupo Vocal Vivace.

12 de dezembro

Coral da Escola de Artes Valdice Teles;

Auto de Natal do Grupo Raízes;

Grupo Vocal Vivace.

19 de dezembro:

Coral Terceira Visão da ADEVISE;

Auto de Natal do Grupo Raízes;

Grupo Vocal Vivace.

