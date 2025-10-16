Palácio Museu Olímpio Campos realiza abertura da exposição “Tramas da Cultura Sergipana”

O Palácio Museu Olímpio Campos (PMOC) realizará, na sexta-feira, 17, a abertura da exposição ‘Tramas da Cultura Sergipana’ que ficará aberta ao público, gratuitamente, até o dia 17 de novembro. A mostra reúne telas, vestimentas e bonecas de pano produzidas por artesãos e artistas locais, com o propósito de apresentar as trajetórias, memórias e modos de vida do povo sergipano. A iniciativa integra a programação cultural do Governo de Sergipe em comemoração ao mês da sergipanidade.

Por meio da união entre diferentes manifestações culturais, como o artesanato têxtil, a iconografia regional e as expressões simbólicas populares, a exposição propõe uma leitura da identidade sergipana. Inspirada nas influências indígenas, africanas e europeias que compõem a base cultural do estado, a exposição ‘Tramas da Cultura Sergipana’ reúne diversas partes do estado em um só lugar.

Para o museólogo Romário Portugal, a sergipanidade é um tema vasto, que envolve diversas expressões da cultura sergipana, passando pela gastronomia, pelas manifestações culturais, entre outras. “Pensamos em abordar três temas básicos, com as telas, as vestimentas e também as bonecas de pano representando os grupos folclóricos. Assim, a ideia do título da exposição, ‘Tramas da Cultura Sergipana’, surge, justamente, da ideia da trama do tecido, que passa por todos esses aspectos da mostra”, ressaltou.

Já a historiadora e coordenadora de Educação e Pesquisa do PMOC, Isaura Ramos, destacou que o dia 24 de outubro representa um momento de comemoração para todos os sergipanos. “Esse momento que acontecerá aqui na sexta-feira, 17, vai ressaltar ainda mais toda a importância do 24 de outubro para nossa identidade. Então, os espaços de memória tem por função trabalhar com essa cultura que é do povo e que é feita pelo povo, se tornando assim, manifestações únicas”, destacou.

Programação

A noite de abertura terá início às 18h com o Concerto da Sergipanidade, conduzido pela professora Marília Teixeira e interpretado pelos alunos do Canto Lírico do Conservatório de Música de Sergipe (CMSE). O repertório reúne composições de artistas sergipanos, interpretadas por Breno Augusto, Débora Souza, Diogo Oliveira, Emanuel Menezes, Fernanda Epifânio, Joana Angélica, Luana Marins e Luana Müller, com acompanhamento ao piano do professor Rinaldo Lima. Às 19h, será realizada a abertura oficial da exposição ‘Tramas da Cultura Sergipana’, momento em que o público poderá ter acesso às peças que falam sobre a memória, ancestralidade e identidade cultural sergipana.

Foto: Igor Matias