Palácio Museu Olímpio Campos receberá 19ª Primavera dos Museus

Evento promovido pelo Pmoc e pelo Ibram reunirá estudantes e educadores para refletir sobre sustentabilidade e impactos ambientais

A 19ª edição da Primavera dos Museus será realizada no Palácio-Museu Olímpio Campos (Pmoc), em Aracaju, no próximo dia 26. Com o tema ‘Museus e Mudanças Climáticas’, o evento fruto da parceria com o Instituto Brasileiro de Museus (Ibraim) destaca o papel dos museus como espaços de preservação, educação e reflexão sobre os impactos ambientais que afetam a vida cotidiana e o futuro das próximas gerações.

Segundo o museólogo Romário Portugal, coordenador do Palácio-Museu Olímpio Campos (Pmoc), a participação na Primavera dos Museus reforça a função social e educativa dessas instituições. “É fundamental que os museus se posicionem como espaços de reflexão e ação diante da crise climática. Esta edição é uma oportunidade para envolver a comunidade em práticas sustentáveis e promover o entendimento sobre os desafios ambientais que enfrentamos”, afirmou.

Programação

O evento contará com a abertura oficial às 14h, seguida por uma roda de conversa com educadores ambientais da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), abordando temas relacionados ao meio ambiente e às mudanças climáticas com estudantes da rede estadual de ensino, e será concluído com a entrega de mudas na Praça Fausto Cardoso, reforçando a importância de práticas sustentáveis e a conscientização ambiental na comunidade.

Texto e foto Tirzah Braga