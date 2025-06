Com vista privilegiada do palco 360 graus, camarote do Jobim se destaca no Arraiá

O Arraiá do Povo, um dos maiores festejos juninos do Brasil, já começou na Orla da Atalaia, em Aracaju, e promete 30 dias de muita música, cultura e tradição nordestina. Em meio a essa celebração, o camarote do Jobim surge como uma opção premium para quem busca conforto, boa gastronomia e uma vista privilegiada do palco 360 graus.

Localizado em um ponto estratégico da arena de shows, o camarote oferece diferentes opções de ingressos para atender a diversos públicos: desde ingressos individuais até lounges para seis pessoas, equipados com sofá e mesa bistrô, além de mesas bistrôs separadas. Essa variedade proporciona flexibilidade para grupos de amigos, casais ou famílias que desejam aproveitar o melhor do São João com comodidade.

O Jobim, conhecido por sua culinária brasileira com toques cariocas e ambiente acolhedor, leva para o camarote a mesma excelência que o consagrou em Aracaju. Com diversas bebidas e petiscos deliciosos, o cardápio é um convite à celebração dos sabores nacionais. Além da gastronomia de qualidade, o camarote do Jobim proporciona uma experiência completa com atendimento diferenciado e uma atmosfera que combina o melhor da festa junina com o conforto de um espaço exclusivo.

Para mais informações sobre ingressos e reservas no camarote do Jobim o link é o

https://www.outgo.com.br/loungejobim e o instagram é o @jobim.aju

Texto e foto Martins Assessoria de Comunicação