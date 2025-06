Palco Gerson Filho no Casarão Clemilda embala o público no segundo dia do Forró Caju

Para quem não resiste ao autêntico forró pé de serra, a pedida certa no Forró Caju 2025 é o Palco Gerson Filho, no Casarão Clemilda. No segundo dia de festa, nesta quinta-feira, 19, o palco alternativo, montado ao lado dos mercados centrais, próximo à Passarela das Flores, está garantindo um arrasta-pé de primeira, com muito xote, baião e aquele forró bom para dançar agarradinho.

Com programação simultânea à do Palco Luiz Gonzaga, o Casarão Clemilda é o espaço ideal para quem quer reviver a essência do São João tradicional. A estrutura acolhedora e o repertório nordestino encantam o público que busca o clima das antigas festas juninas.

Nesta quinta-feira, passaram pelo palco artistas que representam com autenticidade o forró raiz, como Odir Caius, Ararão, Santana Baião da Penha, Candieiro de Prata e Gigantes Prime. Com repertórios envolventes e cheios de tradição, os grupos e cantores fizeram o público arrastar o pé até altas horas.

A professora Eliane Cerqueira, que chegou de Ilhéus (BA) especialmente para curtir as festas juninas na capital sergipana, destacou a emoção de vivenciar essa experiência. “Estou encantada com a programação. Achei fantástico a manutenção do palco alternativo com o forró pé de serra. Enquanto as pessoas podem curtir a música gospel, respeitosamente, aqui do lado a gente aproveita o forró tradicional, com espaço para os idosos. De verdade, nunca vi em lugar nenhum esse tipo de respeito. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar é a questão da sensibilidade. Aquele camarote pensado para idosos, crianças e pessoas com alguma necessidade especial mostra o cuidado da organização. Toda a equipe está de parabéns. Ficou bom demais!”, afirmou.

A energia do Casarão também conquistou Mônica Santos, autônoma que não perde uma boa roda de forró tradicional. “Sou apaixonada por pé de serra. Não tenho nada contra as bandas maiores, mas pra mim o São João de verdade, o legítimo, é isso aqui: sanfona, zabumba, aquele forrozinho raiz que começa agora e só termina de manhã. Esse palco alternativo é tudo pra quem ama a tradição!”, contou entre uma dança e outra.

A programação segue até o dia 29 de junho, sempre valorizando artistas locais e regionais que mantêm viva a cultura popular nordestina.

Já no Palco Luiz Gonzaga, o destaque desta noite é a celebração religiosa, contemplando católicos e evangélicos, que se emocionaram com canções de fé e muito louvor.

O Forró Caju mostra, mais uma vez, sua pluralidade e compromisso com as raízes culturais, reunindo fé, tradição e muita dança num só lugar.

Confira a programação do Palco Gerson Filho, no Casarão Clemilda, desta sexta-feira, 20:

19h – Gilvan Lima

20h30 – Pense Neu

22h – Maestro Evanilson

23h30- Fernando Crateús

01h – Cuscuz com Leite

Foto: Plácido Noberto