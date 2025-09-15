Palco Giratório apresenta a Fabulosa História do Guri-árvore, em Socorro

O Sesc recebe amanhã, 16/09, o projeto Palco Giratório, com o espetáculo A Fabulosa História do Guri-árvore, do grupo de teatro ‘Fulano di Tal’ (MS). A apresentação gratuita acontecerá às 16h30, na Unidade do Sesc em Nossa Senhora do Socorro, localizada à avenida Professora Jânia Reis Batista, 250, Marcos Freire II.

O espetáculo é inspirado na obra do escritor Manoel de Barros e faz uma homenagem a infância, por meio de fabulosa viagem por uma terra estranha.

Além do espetáculo, o grupo sul-mato-grossense irá realizar das 08 às 12h, no auditório do Sesc Comércio, situado à avenida Otoniel Dória, 464, Centro, uma oficina sobre o trabalho do ator-criador em processo de criação colaborativa.

O Grupo surgiu em 2003 e desde então atua em mostras, oficinas de teatro, formação de plateia e pesquisa.

Foto: Arquivo Grupo ‘Fulano di Tal’

Comunicação Sesc/Se