Palestra Beneficente em Aracaju Ensina Mulheres a Usar a Energia Sexual

No dia 19 de outubro, Aracaju será palco de um evento exclusivo voltado para mulheres, que promete transformar vidas. A palestra beneficente, ministrada por Juliana Vargas, abordará o tema “Como Usar a Energia Sexual para Ser Próspera”. Apesar do título intrigante, a palestrante esclarece que não se trata de práticas sexuais, mas de um profundo entendimento de como essa energia, a mais poderosa do ser humano, pode ser utilizada para ativar a criatividade, o entusiasmo e a força de vontade.

A programação do evento inclui dinâmicas para despertar o poder interior das participantes, além de uma sessão de reprogramação mental focada em prosperidade, através de Hipnoterapia Coletiva. Também haverá sorteios, brindes e oportunidades de networking para fortalecer parcerias profissionais entre as participantes.

A entrada para a palestra é gratuita, mas as participantes são incentivadas a contribuir com a doação de um brinquedo ou dois pacotes de doces. Todos os itens arrecadados serão distribuídos na comunidade do Madre Paulina para as crianças locais no dia 26 de outubro.

Esta é uma grande oportunidade para mulheres se unirem, trocarem experiências e adquirirem novas ferramentas para melhorar suas vidas. Para participar, basta realizar a inscrição no link do evento e se preparar para uma jornada de autoconhecimento e empoderamento.

