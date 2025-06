Palestra de Marcolino Joe lota palco no COMPOL Brasil 2025 e provoca reflexão

O estrategista Marcolino Joe foi um dos destaques do COMPOL Brasil 2025, realizado dentro do Summit Cidades, em Florianópolis. Com o palco completamente lotado, a ponto de causar um pequeno congestionamento no espaço, sua palestra “Faremos parte do futuro?” trouxe à tona provocações urgentes sobre o papel da inteligência artificial na comunicação política contemporânea.

Sem vender nada, mas entregando tudo, Joe conquistou o público com um estilo direto, crítico e bem-humorado. Sua fala misturou performance, dados e filosofia prática. Ao invés de embarcar na euforia das ferramentas genéricas, ele optou por um caminho mais raro: o da consciência.

Com uma apresentação visual arrojada e uma linguagem acessível, ele apresentou três conceitos centrais: A IA já faz melhor do que humanos tarefas repetitivas; a migração cognitiva das ações humanas para ações mais estratégicas e nova elite digital: quem vai dominar o novo ciclo tecnológico.

Marcolino também expôs os dois lados da IA: o potencial de automação, personalização e amplificação criativa; e os riscos de pasteurização, manipulação e concentração de poder.

Entre uma piada e outra, entregou também método: mostrou como utilizar o ChatGPT com clareza de pensamento e contexto estratégico, especialmente na produção de conteúdo político.

A palestra gerou fila para acesso à comunidade gratuita “Grupo do Joe” e arrancou elogios de especialistas e gestores públicos. “Finalmente alguém que fala de IA sem parecer um vendedor de fórmula mágica”, comentou uma participante.

Para quem perdeu a apresentação, Joe disponibilizou os slides completos gratuitamente para quem entra em seu grupo de WhatsApp.

