Palestra do master trainer Mário Quirino sobre networking e negócios acontece nesta quarta

Acontece nesta quarta-feira, 25,no Del Mar Hotel, em Aracaju, a palestra ‘Como se tornar um empresário mais focado e produtivo através do networking profissional’, ministrada pelo master trainer e diretor executivo do BNI Brasil no Mato Grosso, Mário Quirino. O evento acontece a partir das 18h e vai abordar como também como as conexões certas têm o poder de transformar completamente os negócios.

De acordo com Mário Quirino, os empresários vão descobrir na palestra o poder das relações estratégicas e como elas podem ser o diferencial no mundo dos negócios. “Vamos trazer insights e dicas para os empresários entenderem a relevância do networking profissional, usando ele a favor do seu crescimento pessoal e profissional”, adiantou o diretor executivo do BNI Brasil no Mato Grosso

O master trainer também mostrará que o networking profissional é um investimento a longo prazo e como o BNI contribui para a formação de negócios mais eficientes. “No BNI há uma comunidade global, com uma metodologia própria onde tudo é desenhado para que os empresários sejam mais eficientes e usem todos os ecossistemas para melhorar o resultado de suas empresas”, destacou.

As inscrições para a palestra estão abertas e podem ser feitas através do site nipay.com.br/marioquirino. O investimento é de R$ 80. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 79 9900 0094.

Sobre o BNI

Fundado em 1985, o Business Network International (BNI) é a maior organização de networking do mundo, com mais de 328 mil membros em 77 países. A organização tem como foco principal o crescimento dos negócios de seus membros através de um sistema estruturado de referências.

O BNI atua por meio da construção de relacionamentos sólidos e confiáveis, permitindo que apenas uma pessoa de cada ramo ou profissão participe de uma equipe. Ao redor do mundo, mais de 300 diferentes tipos de profissões fazem parte dos grupos e se beneficiam do aumento dos negócios.

Em Sergipe, o BNI deu seus primeiros passos pouco antes da pandemia, estabelecendo-se como uma rede de conexões estratégicas para os empreendedores locais. Nos últimos 12 meses, foram gerados mais de 4 milhões de referências de negócios, enquanto a receita movimentada ultrapassou R$ 7 milhões.

SERVIÇO

O quê? Palestra ‘Como se tornar um empresário mais focado e produtivo através do networking profissional’, com Mário Quirino

Quando? Quarta-feira, 25 de setembro, às 18h

Onde? Del Mar Hotel, localizado na Avenida Mário Jorge Menezes Vieira, 428, Bairro Coroa do Meio, em Aracaju Ingresso? R$ 80, através do site nipay.com.br/marioquirino.

Fonte e foto NV Comunicação