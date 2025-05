Palestrantes de renome participam do 3º Congresso Assistencial da Rede Primavera

Nos dias 16 e 17 de maio, o Del Mar Hotel, em Aracaju, recebeu a 3ª Edição do Congresso Assistencial Rede Primavera. Realizado pelo Centro de Ensino e Pesquisa Rede Primavera Saúde (CEP), o evento que é aberto ao público da área da saúde, reuniu mais de 480 congressistas entre profissionais, palestrantes de renome nacional, acadêmicos da área da saúde, para discutir tendências, inovações e a importância da experiência humana na transformação do cuidado. Com o tema “Redesenhando o Cuidado: A Experiência Humana e a Transformação na Saúde”, a programação contou com palestras inspiradoras, debates enriquecedores e apresentação de trabalhos científicos na modalidade E-Pôster.

Os participantes tiveram a oportunidade de debater temas, como, novas tecnologias e tendências que moldam o futuro da saúde e do cuidado personalizado; segurança do paciente, processos e qualidade nos serviços de saúde; engajamento e desenvolvimento profissional como pilares da experiência humana; modelos de atenção centrados no paciente; o impacto da experiência humana na qualidade do cuidado e nos resultados clínicos, dentre outros.

Engenheiro formado na USP (Universidade de São Paulo), com pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas, David Lederman, abriu o congresso com a palestra “Legado Disney: Como o processo vira magia”. Segundo ele, essa é uma filosofia de gestão que prioriza o atendimento ao cliente, buscando sempre superar as expectativas e garantir que cada interação seja memorável e positiva.

O presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar (SOBRAMH), Dr. Fabrício Fonsêca, com uma vasta experiência em Implementação e Coordenação de Serviços de Medicina Hospitalar, Gestão de Equipes e Projetos e Estratégias de Desospitalização, foi um dos palestrantes, e por aproximadamente uma hora, falou sobre “Cuidado Centrado na Pessoa: Vetor de Transformação na Saúde”. Ele ressaltou a importância de um assunto que transforma a saúde ao colocar o paciente no centro do processo de cuidado, considerando suas necessidades, valores, experiências individuais, entregando resultados, redução de tempo de permanência, de desperdício e sustentabilidade para a cadeia de saúde. “Isso significa uma mudança de paradigma, passando de uma visão técnica e focada na doença para uma visão mais holística e individualizada, que valoriza a pessoa como um todo. Foi um prazer participar desse grande evento”, concluiu.

A diretora assistencial da Rede Primavera e presidente do Congresso, Aline Bastos, conduziu o debate sobre “Como o pilar da cultura organizacional molda e direciona a experiência humana”. Ela aproveitou para o momento para enfatizar que a experiência humana na saúde é o resultado de cada interação entre o paciente e o sistema de saúde – um fator determinante para a qualidade do atendimento e para os desfechos clínicos, e agradecer a presença de todos, dos palestrantes de alto nível que enriqueceram os conhecimentos e mostraram que humanizar o cuidado é essencial para essa transformação. “Me sinto grata por entregar esse evento para a sociedade. Tudo isso faz parte do meu propósito como pessoa e da Rede Primavera que é Ir Além do Cuidado”, agradeceu Aline.

Além de premiações para os melhores trabalhos científicos e sorteio de brindes, o momento também foi de homenagens para a gerente de Práticas Clínicas da Rede Primavera, Sheilla Paixão, pelo trabalho desenvolvido com muita dedicação e empenho. “Estou muito feliz, surpresa e honrada por esse reconhecimento. É uma trajetória de 12 anos, fruto de um caminho que reforça a importância da acolhida, do cuidado individualizado e da empatia com os pacientes e familiares”. Minha palavra é gratidão”, agradeceu Sheilla.

Também presente ao evento, o diretor executivo da Rede Primavera, Marcelo Vieira, reforçou o compromisso que a Rede Primavera tem em promover a integração entre diversos setores, a inovação e as mudanças em busca de um futuro ainda melhor para a saúde, com avanços na educação, na pesquisa, e no compromisso em oferecer o que há de melhor para os pacientes.

Texto e foto assessoria