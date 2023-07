Palhaço Soneca é uma das atrações do Pré-Caju Kids, em Aracaju

Cantor, compositor, humorista e vereador de Aracaju, Palhaço Soneca foi confirmado na programação do Pré-Caju Kids, divulgada ontem na capital. Acostumado a participar de eventos infantis, o artista prepara uma apresentação com músicas e brincadeiras para divertir a criançada.

“Quero agradecer ao amigo Fabiano Oliveira por acreditar em meu trabalho e oferecer uma oportunidade para eu apresentar o meu show. Tenho certeza que o evento será um sucesso”, assegurou.

O Pré-Caju Kids acontecerá dentro do Camarote Aju, na Orla da Atalaia, no dia 29 de outubro e para ter acesso ao espaço, as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis.

Além do Palhaço Soneca, a programação terá Mundo Bita, MC Divertida, Cheiro Kids e Thiago Sol. O evento acontece a partir das 15h.

Fonte e foto: Ascom