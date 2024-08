PALHAÇOS PATATI E PATATÁ LEVAM ALEGRIA ÀS CRIANÇAS NO SETOR DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA DO HUSE, EM ARACAJU

Neste sábado, 10, o Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) recebeu uma visita especial que levou cor e alegria para os corredores da Oncologia Pediátrica e da Pediatria de Alta Complexidade da unidade. Os palhaços Patati e Patatá, conhecidos nacionalmente, dedicaram um momento de seu dia para levar sorrisos às crianças que estão em tratamento, transformando a rotina hospitalar em um cenário de diversão e esperança.

A visita, organizada em parceria com a Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (Avosos), foi marcada por momentos emocionantes, tanto para as crianças quanto para os profissionais de saúde.

A coordenadora da Oncologia do Huse, Meire Jane, expressou gratidão a todos os envolvidos na ação com os palhaços. “Estamos todos gratos aqui na Oncologia, tanto profissionais como os pais das crianças. Eles conseguiram fazer com que as crianças se divertissem um pouco, trazendo o lúdico, as brincadeiras, a alegria, o colorido, que proporcionaram um momento fantástico aos nossos pequenos pacientes. Sem palavras para agradecer essa equipe maravilhosa”, disse Meire.

Durante a visita, Patati e Patatá interagiram com as crianças, arrancando sorrisos e proporcionando momentos de descontração. Emocionados, os palhaços falaram sobre a experiência. “É sempre emocionante porque eles conhecem a gente, as nossas músicas. É sempre um momento especial estar perto das crianças”, comentou o palhaço Patati.

“Poder trazer esse momento de alegria, não só para as pessoas que estão em tratamento, mas também pra família que acompanha, é muito bom para a gente. É uma troca de energia muito grande”, ressaltou Patatá.

Benefício para os pacientes

O superintendente do Huse, Bruno Moura, destacou a importância de ações como essa no tratamento das crianças. “Hoje é um dia de muita alegria para nós, poder receber aqui os maiores palhaços do Brasil nessa atividade lúdica que vai proporcionar às nossas crianças uma aproximação com o ambiente externo do hospital. Um momento como esse de hoje é importante para o tratamento de uma criança que está desde os primeiros anos de vida enfrentando uma batalha muito dura, como uma doença oncológica “, comentou Bruno.

José Rodolfo dos Santos, paciente oncológico que completou 18 anos neste sábado, compartilhou sua emoção ao receber a visita dos palhaços. “Estou há um mês e dez dias aqui, e receber essa visita, para mim, foi emocionante. Muito feliz pela visita deles e pelo presente que eles me deram”, contou José.

A visita foi intermediada pelo produtor André Vilela, que ressaltou a importância da ação. “Acho que é a terceira vez que Patati e Patatá estão vindo aqui com a gente fazer um show no teatro, e dessa vez conseguimos criar essa oportunidade de trazer um pouco de alegria para as crianças que não podem ir ao teatro por motivos de saúde. Numa data tão marcante como a véspera do Dia dos Pais, propusemos essa ideia a eles, que prontamente toparam. É de extrema importância, e espero que aconteça mais vezes”, concluiu.

Foto: Mário Sousa