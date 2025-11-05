Papai Noel chega ao shopping RioMar nesta sexta-feira, em Aracaju

Trazendo o encanto das cores, luzes e elementos icônicos, o shopping celebra a temporada natalina no período de 6 de novembro a 4 de janeiro de 2026

A época mais esperada do ano está prestes a transformar o RioMar Aracaju em um cenário repleto de encanto, cores e luzes. No dia 6 de novembro, o shopping dará início à temporada natalina com a inauguração da decoração ‘A Magia do Natal RioMar’, assinada pela renomada designer Cecília Dale, convidando o público a viver uma experiência inesquecível.

Neste ano, a grandiosidade e o brilho do Natal ganharam novas formas e movimentos. Uma árvore giratória de 10 metros, o encantador Zoo Central Park com pelúcias animatrônicas e diversos ambientes instagramáveis irão despertar o olhar e o coração de crianças e adultos, entre eles, o icônico táxi amarelo. A decoração conta também com um divertido escorrega em espiral, balanço acessível para crianças PcD e o surpreendente trenó digital, que proporcionará um passeio mágico com o Papai Noel em uma imersão de realidade virtual.

A temporada também marcará a inauguração da famosa pista de patinação no gelo, que promete momentos de pura emoção sob o brilho das luzes e uma inusitada simulação de flocos de neve que cairá sobre os patinadores de hora em hora.

Chegada do Papai Noel

E, como manda a tradição, o Papai Noel chegará ao shopping em grande estilo, no dia 7 de novembro, às 19h, pela escadaria monumental. Acompanhado de seus ajudantes e personagens temáticos, o bom velhinho será recebido com um espetáculo da Bezer Produções e a apresentação musical do cantor Zeq’ Olliver, dando início oficial à celebração do Natal de 2025 no RioMar.

Após saudar as famílias, o Noel seguirá para o seu charmoso Ponto de Táxi do Noel, localizado no Piso L2, em frente à Livraria Escariz, onde permanecerá até o dia 24 de dezembro, sempre de terça a domingo, das 14h às 20h.

A programação seguirá encantando o público com as ‘Paradas Natalinas’, o carinhoso ‘Encãotinho Pet com o Noel’ e a tradicional feira de artesanato ‘Serra do Machado Feita à Mão’, que será instalada próximo à Kalunga, de 8 a 28 de dezembro, valorizando a arte local, como uma opção de presente criativo e afetivo.

No Ponto de Táxi do Noel, irão acontecer os encontros com o Papai Noel para entrega das cartinhas e registros das fotos de Natal, os Contos de Natal com o Noel, além da Sessão Azul, uma vivência exclusiva para pessoas neurodivergentes, em um ambiente com luzes e sons reduzidos. Todas as atividades do espaço deverão ser agendadas antecipadamente através do App RioMar Aracaju.

Mais do que uma tradição, o Natal no RioMar Aracaju será um convite para viver a beleza das luzes, o brilho das emoções e o encanto de estar junto de quem se ama. Confira a programação da abertura do Natal 2025 no RioMar Aracaju:

Dia 6 de novembro (quinta-feira)

– Abertura da decoração natalina A Magia do Natal RioMar, a partir das 10h, na Praça de Eventos Rio. Acesso livre.

– Abertura do Trenó Digital, na Praça de Eventos Rio, a partir das 10h. Acesso gratuito mediante agendamento no App RioMar Aracaju.

– Abertura da Pista de Patinação, na Praça de Eventos Mar, a partir das 10h. Acesso mediante bilheteria.

Dia 7 de novembro (sexta-feira)

– Chegada do Papai Noel, às 19h, na escada monumental, show com Bezer Produções e apresentação do cantor Zeq’ Olliver. Acesso livre.

Foto: João Soares – Lotti+Caldas Comunicação