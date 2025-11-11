Papai Noel emociona o público no Shopping Jardins, em Aracaju

Uma grandiosa parada natalina foi realizada na área externa do Shopping Jardins para celebrar a chegada do Papai Noel e o início da temporada mais encantadora do ano. Na noite de 6 de novembro, malabaristas, pernas de pau, fadas, renas, bonecos de neve e outros personagens graciosos alegraram as milhares de pessoas que prestigiaram esse momento especial. Agora, o Bom Velhinho compartilha afeto com as famílias, incluindo seus queridos pets, no Camarim Noel instalado em frente à livraria Escariz.

As sessões de fotos com o protagonista de “O Grande Espetáculo: Natal” acontecem até o dia 24 de dezembro, de terça a domingo, das 14h às 20h, com intervalos de 30 minutos para o Papai Noel alimentar as renas. O acesso é gratuito, mediante reserva feita previamente pelo aplicativo do Shopping Jardins

O Grande Espetáculo: Natal

Neste ano, o universo circense leva ainda mais alegria para o Natal do Shopping Jardins. A decoração interativa na Praça de Eventos Ipê conta com pinheiro de 8 metros de altura, carrinho de pipoca, jipe do Noel e diversão gratuita no escorregador, xícara giratória, jogo da velha e brinquedo acessível, compondo um cenário de pura fantasia.

A programação inclui Paradas Natalinas nos dias 22 e 29 de novembro, 6 e 13 de dezembro, sempre às 16h; Jardim Encantado na área verde central com visitação de sexta a domingo, das 18h às 21h; apresentações de corais natalinos (29/11, 06 e 13/12 – às 18h) e eventos especiais como o “Tchau, bubu!”, um momento lúdico para as crianças se despedirem da chupeta.

Para visitar o Jardim Encantado, tirar fotos com Papai Noel e participar do Tchau, bubu!, o visitante deve fazer a reserva acessando o aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS).

Foto: Jhon Teles – Lotti+Caldas Comunicação