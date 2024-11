Papai Noel realiza a primeira Parada de Natal no RioMar em Aracaju

O desfile acontece neste sábado, às 16 horas, com acesso gratuito e a participação da trupe do Bom Velhinho

A partir deste sábado, 23, o RioMar Aracaju promove a primeira Parada de Natal com o Papai Noel, movimentando o fim de semana da criançada, em torno de muita alegria e emoção. Ao lado de seus assistentes e personagens lúdicos, o Bom Velhinho irá levar a magia do espírito natalino pelos corredores do shopping. O ponto de encontro acontece na Praça de Eventos Mar, às 16h.

O desfile, que traduz toda a boa energia que o Papai Noel emana, promete transformar o passeio pelo centro de compras em uma experiência inesquecível. Uma afinada bandinha acompanha o cortejo, com repertório especialmente selecionado para o evento.

Após um pequeno intervalo, Papai Noel voltará a sua Fábrica de Bolos, onde irá receber as crianças e adultos, para entrega das cartinhas e fotos. Vale lembrar que as fotos ao lado do Bom Velhinho precisam ser agendadas através do App RioMar Aracaju.

Os desfiles seguem nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, sempre às 16h, transportando o público para um universo de sonhos e encantamento.

Serviço

O quê? Paradas Natalinas com Papai Noel, noeletes, personagens temáticos e bandinha de música.

Quando? Dia 23 de novembro l Dia 30 de novembro l Dia 7 de dezembro.

Horário? Sempre às 16h.

Onde? Concentração na Praça de Eventos Mar. O cortejo irá percorrer os corredores do RioMar Aracaju, localizado na Avenida Delmiro Gouveia, 400 – bairro Coroa do Meio

Acesso Gratuito

Foto Arthur Soares

Lotti+Caldas Comunicação