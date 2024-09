‘Papo de Varanda’ recebe o artista Véio e o arquiteto Wesley Lemos

Roda de conversa acontece nesta quarta-feira, 11 de setembro, e integra a programação da 1ª SADA que apresenta também exposição dos artistas Fábio Sampaio e Adriana Dantas

Dando continuidade à programação da 1ª Semana de Arte, Design e Arquitetura de Aracaju (SADA), nesta quarta-feira, 11 de setembro, acontecem o ‘Papo de Varanda’ com o artista plástico Véio e o arquiteto Wesley Lemos, além da abertura de exposições dos artistas plásticos Fábio Sampaio e Adriana Dantas e do lançamento do livro “Patrimônio Edificado de Aracaju”. O bate-papo será realizado às 17 horas na loja Le Vanille e as pessoas interessadas devem realizar inscrição pelo WhatsApp 79 99972-6104. A exposição de arte e o lançamento do livro acontecem na loja Caderode, a partir das 13 horas. O acesso é gratuito.

Durante o ‘Papo de Varanda’, a plateia terá a oportunidade de assistir a uma conversa construtiva sobre criatividade, design e amor pela arte. De um lado estará Véio, um dos mais destacados artistas populares do Brasil, e do outro, Wesley Lemos, um dos principais representantes do design e do morar sergipanos.

A loja Le Vanille está situada na Avenida Pedro Paes Azevedo, n° 216, bairro Salgado Filho. No local, o público também tem a oportunidade de apreciar e se encantar com as artes de Véio e Gil Apolinário até o dia 23 de setembro.

Lançamento de livro e exposição

Ainda nesta quarta-feira, 11, a artista visual Adriana Dantas lança o livro “Patrimônio Edificado de Aracaju”, a partir das 13 horas, na loja Caderode. O espaço situado na Rua Vila Cristina, n° 148, bairro São José, também acolhe exposição homônima da artista e a instalação interativa “RE Pescando”, do artista visual Fábio Sampaio. O acesso aos eventos é gratuito e as exposições seguem em cartaz até o dia 23 de setembro.

Na sexta-feira, 13 de setembro, a loja Caderode promove também vivência artística com Vanessa Berek da Artliz. O acesso é gratuito e as vagas, limitadas (inscrições pelo WhatsApp (79) 3512 4134).

SADA

A Semana de Arte, Design e Arquitetura de Aracaju brinda a população sergipana com vasta programação em torno das artes e da criatividade. Exposições, palestras e intervenções artísticas acontecem até o dia 23 de setembro em 15 locais diferentes da cidade. Confira a programação completa:

RioMar Shopping: Av. Delmiro Gouveia, 400, Coroa do Meio.

10 a 23/09 – Exposição Designers Sergipanos com peças assinadas por Lilia Duarte, Marcella Macedo e Wesley Lemos no piso térreo (em frente à Vila Trampolim).

JNunes Acabamentos e Iluminação: Av. Pedro Paes Azevedo, 529, 13 de Julho.

10 a 23/09 – Lançamento de nova coleção e intervenção da artista plástica Monica Schneider em cubas da Roca. O espaço será convertido em um ambiente artístico e instagramável.

10/09 – Oficina de arte para convidados às 19 horas.

Le Vanille: Av. Pedro Paes de Azevedo, 216, Salgado Filho.

10 a 23/09 – Exposições de Véio e Gil Apolinário;

11/09 – Talk com o artista Véio e o arquiteto Wesley Lemos às 17 horas. Inscrições gratuitas pelo WhatsApp (79) 99972-6104. Vagas limitadas

Caderode: Rua Vila Cristina, 148, São José.

11 a 23/09 – Exposições ‘RE Pescando’ de Fábio Sampaio e ‘Patrimônio Edificado de Aracaju’ de Adriana Dantas;

11/09 das 13h às 15h – Lançamento do livro ‘Patrimônio Edificado de Aracaju’ de Adriana Dantas (acesso livre);

13/09 às 17h – Vivência artística com Vanessa Berek da Artliz. Acesso gratuito. Vagas limitadas e inscrições pelo WhatsApp (79) 3512 4134.

Villa Select: Rua Engenheiro Hernan Centurion, 760, Loja 03, Jardins.

12/09 – Talk sobre a prática da gestão de escritórios com o arquiteto Thiago Perez.

Colortex: Av. Tancredo Neves 685, Inácio Barbosa.

10 a 23/09 – Exposição de texturas na loja Green House.

14/09 – Palestra sobre os efeitos especiais da Colortex às 10 horas.

Conceito Casa Planejados: Av. Antônio Fagundes Santana, 138, 13 de Julho.

10 a 23/09 – Intervenção artística sobre conexões entre moda, arquitetura e design;

16/09 – Talk sobre moda, arquitetura e design para convidados às 17 horas.

Galeria Mário Britto: Rua Vila Cristina, 148, São José.

10 a 23/09 – Exposições individuais dos artistas Anselmo Rodrigues e Nino Karvan e coletiva de Mestres da Arte Popular.

17/09 – Evento para convidados.

SC Home: Rua Vila Cristina, 148, São José.

10 a 23/09 – Intervenção artística de Suelen Coêlho e exposição de Gazebo projetado por Lúcia Helena, Danilo Sobral e Rômulo Sandes.

17/09 – Evento para convidados.

Complementu’s Home: Av. Francisco Porto, 459, Jardins.

18/09 – Talk com as arquitetas e designers Lainy Lemos e Michelle através de ação do Studio W+, com curadoria de Wesley Lemos e a anfitriã Fátima Vasconcellos.

Verezza Móveis: Rua Delmiro Gouveia, 1428 – Coroa do Meio.

10 a 23/09 – Exposição da Coleção Verezza Vivente assinada pela arquiteta e artista plástica Leila Duarte (Acesso gratuito).

18/09 – 6° edição do projeto Arte Coletiva por Leila Duarte (Acesso gratuito) das 9h às 17h.

15h- Workshop de arte em MDF com a arquiteta e artista plástica Leila Duarte. (Evento para convidados). Mais informações pelo WhatsApp (79) 99991-5102.

M Depósito de Arte: Av. Acrísio Cruz, 601, 13 de Julho.

10 a 23/09 – Visita guiada ao acervo de arte popular brasileira;

19/09 – Exposição ‘Entre a Razão e a Emoção’ do artista Kayro, às 17 horas. Acesso gratuito.

Desjoyaux e Cabbana: Rua Francisco Porto, 313, Grageru.

15 a 23/09 – Abertura da loja de piscina e mobiliário outdoor contemporâneo para visitação do público.

20/09 – Talk para convidados com o designer Jaildo Lima, do Studio Alfaia, às 9h.

Via Millano: Av. Pedro Valadares, 787, Jardins.

10 a 23/09 – Intervenção artística com Castelatto e exposição de artes feitas pela arquiteta e artista plástica Leila Duarte.

20/09 – Talk para convidados sobre ‘Formas únicas de sentir e lançamentos 2024’ com Lívia Bispo.

Fast Frame: Rua Celso Oliva, 462, 13 de Julho.

10 a 23/09 – Live paiting e exposição da intervenção feita pelo artista urbano Rodrigo Brasolis e exposição do artista Jo’k com sua série “Florais”

21/09 – Live paiting com o artista Tintiliano e talk com especialista em molduras. Acesso gratuito. Vagas limitadas e inscrições pelo WhatsApp (79) 99802-9011.

Teatro Tobias Barreto: Av. Pres. Tancredo Neves, 2209, Inácio Barbosa.

23/09 – Palestra com o arquiteto e designer Paulo Niemeyer, lançamento do 14º Anuário ArteAmbiente e a entrega do 11º Prêmio ArteAmbiente. Inscrições pelo WhatsApp 79 99828-9452 (R$250, acesso aos três eventos). Estudante paga meia entrada (sem o anuário).

A 1ª SADA tem o apoio institucional da Associação Brasileira de Designers de Interiores (ABD) e do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), patrocínio do RioMar Aracaju e Villagres, além de contar com a parceria da ATM Viagens.

Os visitantes que prestigiarem todo o circuito e fizerem check-in pelo QR Code instalado em cada loja participante recebem número da sorte para concorrer a um fim de semana em Maceió (AL). A apuração será pela extração da loteria federal do dia 28 de setembro e a premiação dará direito a duas diárias com café da manhã para duas pessoas em apartamento duplo no Ritz Lagoa da Anta Hotel & SPA.

