Parada LGBT+: SMTT de Aracaju informa mudança nos itinerários de linhas

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que, neste domingo, 31, algumas linhas do transporte coletivo que circulam na avenida Santos Dumont, Orla de Atalaia, sofrerão alterações temporárias em razão da 24ª edição da Parada LGBT+ de Sergipe. A medida será adotada para garantir a mobilidade e a segurança durante o evento, que deve atrair grande público ao local.
As linhas que normalmente circulam pela Orla deverão utilizar ruas internas a partir das 12h, quando terá início o primeiro bloqueio. O retorno à programação normal acontecerá gradualmente, conforme a liberação das vias, com previsão de normalização total a partir das 22h, nos dois sentidos.
Confira por onde as linhas passarão:
600-1 CIRCULAR PRAIAS 1
SENTIDO ATALAIA / MOSQUEIRO
TERMINAL ATALAIA → AV. DESEMB. JOÃO BOSCO DE ANDRADE LIMA → R. DEPUTADO CLÓVIS ROLLEMBERG → AV. MELICIO MACHADO → RETORNO → AV. MELICIO MACHADO → ROD. DOS NÁUFRAGOS
100-1 CIRCULAR SHOPPINGS 1
SENTIDO DIA / ATALAIA
- ALOISIO CAMPOS → AV. ROTARY → TERMINAL ATALAIA.
100-2 CIRCULAR SHOPPINGS 2
SENTIDO ATALAIA / DIA
TERMINAL ATALAIA → AV. ROTARY → R. CEL. JOSÉ F DE ALBUQUERQUE
008 PORTO SUL / B. INDUSTRIAL
SENTIDO B. INDUSTRIAL / P. SUL
- MARIO JORGE DE MENEZES → R. CÔNEGO JOSÉ FÉLIX DE OLIVEIRA → ALOÍSIO CAMPOS → AV. ROTARY → TERMINAL ATALAIA
008 PORTO SUL / B. INDUSTRIAL
SENTIDO P. SUL / B. INDUSTRIAL
TERMINAL ATALAIA → AV. ROTARY → R. CEL. JOSÉ F DE ALBUQUERQUE → R. DR. SAMPAIO → R. ALOISIO CAMPOS → R. CÔNEGO JOSÉ FÉLIX DE OLIVEIRA → AV. MÁRIO JORGE DE MENEZES
051 ATALAIA / CENTRO
SENTIDO ATALAIA / CENTRO
TERMINAL ATALAIA → AV. ROTARY → R. CEL. JOSE F DE ALBUQUERQUE
051 ATALAIA / CENTRO
SENTIDO CENTRO / ATALAIA
- ALOÍSIO CAMPOS → AV. ROTARY → TERMINAL ATALAIA
701 JARDIM ATLÂNTICO / MERCADO
SENTIDO ATALAIA / MERCADO
TERMINAL ATALAIA → AV. ROTARY → R. CEL. JOSE F DE ALBUQUERQUE → R. DR. SAMPAIO → R. ALOÍSIO CAMPOS
701 JARDIM ATLÂNTICO / MERCADO
SENTIDO MERCADO / ATALAIA
- PROF. JOSÉ FREITAS DE ANDRADE → R. URBANO NETO → R. ALOISIO CAMPOS → AV. ROTARY → TERMINAL ATALAIA
Ascom SMTT