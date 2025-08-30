E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 30 de agosto de 2025
Search

Parada LGBT+: SMTT de Aracaju informa mudança nos itinerários de linhas

  • |  
WhatsApp Image 2025-08-29 at 14.57.42

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que, neste domingo, 31, algumas linhas do transporte coletivo que circulam na avenida Santos Dumont, Orla de Atalaia, sofrerão alterações temporárias em razão da 24ª edição da Parada LGBT+ de Sergipe. A medida será adotada para garantir a mobilidade e a segurança durante o evento, que deve atrair grande público ao local.

As linhas que normalmente circulam pela Orla deverão utilizar ruas internas a partir das 12h, quando terá início o primeiro bloqueio. O retorno à programação normal acontecerá gradualmente, conforme a liberação das vias, com previsão de normalização total a partir das 22h, nos dois sentidos.

Confira por onde as linhas passarão:

600-1 CIRCULAR PRAIAS 1

SENTIDO ATALAIA / MOSQUEIRO

TERMINAL ATALAIA → AV. DESEMB. JOÃO BOSCO DE ANDRADE LIMA → R. DEPUTADO CLÓVIS ROLLEMBERG → AV. MELICIO MACHADO → RETORNO → AV. MELICIO MACHADO → ROD. DOS NÁUFRAGOS

100-1 CIRCULAR SHOPPINGS 1

SENTIDO DIA / ATALAIA

  1. ALOISIO CAMPOS → AV. ROTARY → TERMINAL ATALAIA.

100-2 CIRCULAR SHOPPINGS 2

SENTIDO ATALAIA / DIA

TERMINAL ATALAIA → AV. ROTARY → R. CEL. JOSÉ F DE ALBUQUERQUE

008 PORTO SUL / B. INDUSTRIAL

SENTIDO B. INDUSTRIAL / P. SUL

  1. MARIO JORGE DE MENEZES → R. CÔNEGO JOSÉ FÉLIX DE OLIVEIRA → ALOÍSIO CAMPOS → AV. ROTARY → TERMINAL ATALAIA

008 PORTO SUL / B. INDUSTRIAL

SENTIDO P. SUL / B. INDUSTRIAL

TERMINAL ATALAIA → AV. ROTARY → R. CEL. JOSÉ F DE ALBUQUERQUE → R. DR. SAMPAIO → R. ALOISIO CAMPOS → R. CÔNEGO JOSÉ FÉLIX DE OLIVEIRA → AV. MÁRIO JORGE DE MENEZES

051 ATALAIA / CENTRO

SENTIDO ATALAIA  / CENTRO

TERMINAL ATALAIA → AV. ROTARY → R. CEL. JOSE F DE ALBUQUERQUE

051 ATALAIA / CENTRO

SENTIDO CENTRO  / ATALAIA

  1. ALOÍSIO CAMPOS → AV. ROTARY → TERMINAL ATALAIA

701 JARDIM ATLÂNTICO / MERCADO

SENTIDO ATALAIA  / MERCADO

TERMINAL ATALAIA → AV. ROTARY → R. CEL. JOSE F DE ALBUQUERQUE → R. DR. SAMPAIO → R. ALOÍSIO CAMPOS

701 JARDIM ATLÂNTICO / MERCADO

SENTIDO MERCADO  / ATALAIA

  1. PROF. JOSÉ FREITAS DE ANDRADE → R. URBANO NETO → R. ALOISIO CAMPOS → AV. ROTARY → TERMINAL ATALAIA

Ascom SMTT

Leia também