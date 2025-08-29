Parada LGBTQIAPN+ de Sergipe será domingo na Orla de Atalaia

A Parada LGBTQIAPN+ de Sergipe chega à sua 24ª edição trazendo como tema ‘Envelhecer é resistir’, no dia 31 de agosto, domingo, às 13h, na Orla de Atalaia.

A atividade é realizada pela ASTRA Direitos Humanos e Cidadania LGBT, com apoio do Sindicato dos Bancários e Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE), e tem a Comissão Organizadora composta por: ABRAI, ADA LGBT, Adhones, AGS de Simão Dias, Água Coloridas LGBTQIAPN+ de Poço Redondo, Aliança Nacional LGBTI+, AmoSerTrans, Arco-Íris ADSF, Astraes, Astral, Athena, Casa de Ratturas, CAUFS, Centro de Referência em Direitos Humanos LGBTI+, SSP/SE, Coalizão Nacional LGBTI+, Coletivo LGBTQIAPN+ do SINTESE, Coletivo N’Ativa, Coletivo Slam do Mangue, Conselho Estadual LGBT, Conselho Regional de Psicologia, Associação Dialogay, Fonatrans Sergipe, Fórum Popular de Segurança Pública de Sergipe, Gaymado Aju, House of Mangue, IBTE, Kiki Casa DiBarro, Mães pela Diversidade, Motu Sergipe, OAB/SE, Projeto Remonta, Rede Trans Brasil, Travezzias, UNA LGBT, Unegro Sergipe, Unidas e ViraMundo.

O presidente da Associação Dialogay e diretor da CUT-SE, Paulo Lira reforçou o convite para toda a população de Sergipe participar. “Vamos colorir as ruas e mostrar que nossa luta é por todas as gerações! Vamos às ruas celebrar quem somos! Vamos reafirmar nosso direito à vida sem discriminação. Vamos lutar por políticas públicas para todas as idades! Organize-se, traga sua bandeira, sua energia e sua voz!”.

O professor Paulo Lira explicou que neste ano, além de celebrar a diversidade, a Parada LGBTQIAPN+ de Sergipe vai celebrar a força das pessoas LGBTQIA+ que envelhecem, mesmo após uma vida marcada por lutas, desafios e resistência.

“É hora de honrar quem abriu caminhos e continuar construindo um futuro sem preconceito para quem virá! Porque ‘envelhecer é resistir’! Chegar à velhice sendo LGBTQIA+ é enfrentar barreiras sociais e familiares. Resistimos ao apagamento e às tentativas de nos silenciar. Resistimos porque queremos viver todas as fases da vida com dignidade, amor e respeito!”, ressaltaram os militantes através do panfleto distribuído na terça, dia 26 de agosto, no Calçadão da João Pessoa, em Aracaju para convidar a população para a Parada e divulgar a realidade das pessoas LGBTQIA+ idosas.

Texto e foto Iracema Corso