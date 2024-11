Parada natalina com o Papai Noel acontece neste sábado, em Aracaju

Tendo à frente o Bom Velhinho, a ação gratuita leva a magia pelos corredores do RioMar Aracaju

Prepare-se para um sábado repleto de magia e emoção! No dia 30 de novembro, o RioMar Aracaju convida você e sua família para mais uma encantadora Parada de Natal com o Papai Noel. O Bom Velhinho, ao lado de seus assistentes e personagens natalinos, promete espalhar o espírito do Natal pelos corredores do shopping em um desfile cheio de alegria e encantamento.

Com uma bandinha afinada dando o tom festivo, o passeio será uma experiência inesquecível para crianças e adultos. A concentração do cortejo acontece na Praça de Eventos Mar, às 16h.

Após a parada, Papai Noel segue para sua Fábrica de Bolos, para receber todos os visitantes. Vale lembrar que é necessário agendar pelo App RioMar Aracaju, para tirar fotos com o Bom Velhinho.

E não para por aí! A próxima Parada já tem data marcada: será no dia 7 de dezembro, também às 16h.

Foto Arthur Soares.

Lotti+Caldas Comunicação