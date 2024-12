Parada Natalina é novidade da Vila do Natal Iluminado e encanta

Em sua segunda edição, a Vila do Natal Iluminado traz diversas novidades. E uma das que mais encantaram o público neste domingo, 15, foi a Parada Natalina. Realizada pela primeira vez em 2024, ela atraiu centenas de olhares e fez a Orla da Atalaia, em Aracaju, parar para admirar a atração.

A Parada Natalina é um desfile que sai do Mundo Maravilhoso da Criança e vai até a Praça de Eventos da Orla, onde fica a Vila do Natal. Ela é composta por diversas atrações artísticas, das tradicionais às mais novas, que vão de anjos e bailarinas a componentes de circo passeando pela avenida. Ao final, a grande atração: um carro com o Papai Noel, que, ao lado da Mamãe Noel, enche de sorrisos aracajuanos e turistas. A Parada também será realizada nos dias 22 e 29 de dezembro, sempre às 19h e no mesmo percurso.

Um dos que ficaram admirados pela beleza do evento foi o autônomo Júnior Brito, que curtiu a Vila com toda a família e elogiou bastante a iniciativa. Ele esteve ao lado da esposa Alva, e dos filhos Sofia, de 15 anos, e Vitor, de 9, que tiraram muitas fotos e interagiram com o Papai Noel.

“Ficou muito interessante, uma novidade bem agradável. As crianças adoram, e a gente se diverte. A estrutura do evento está muito legal, tudo super organizado. E o Papai Noel é uma novidade que, depois de hoje, vai fazer mais gente vir aqui conhecer a Vila”, afirmou.

Quem também aproveitou o desfile foi o microempresário Rodrigo Alves, que junto da esposa Carol Souza, estava ansioso pela passagem do Papai Noel. “Já tinha vindo aqui na Vila nos dias anteriores e gostei bastante, o espaço melhorou em tudo comparado ao ano passado. Até a energia está melhor. E fiquei aqui esperando para ver o Papai Noel. Gostei muito do desfile, vale a pena as pessoas saírem de casa para ver”, exaltou.

E a Parada Natalina não encanta apenas o público que o acompanha, mas também quem trabalha nela. A artista Paula Auday faz parte da comissão de frente do desfile, e rasgou elogios à iniciativa e ao clima natalino. Segundo ela, a parada não apenas traz luzes e beleza, mas também valoriza o trabalho dos artistas locais envolvidos.

“O Papai Noel é a grande atração, mas todos os que estão aqui trazem muito brilho e beleza. Estamos sendo muito bem-recebidos, e é algo mágico. A ideia é transmitir a energia do Natal, com alegria e amor, e que o espírito natalino possa contagiar a todos. Todas as alas foram pensadas para construir um enredo para o público, criando uma ligação emocional. É algo muito importante para todos nós, valorizando os nossos artistas que oferecem esse sonho de Natal a todos”, disse ela.

Vila do Natal

A Vila do Natal Iluminado é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), com apoio do Banese, Deso, Netiz e Energisa.

