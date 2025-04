Parceria da Aracajucard com a Prefeitura de Socorro segue beneficiando estudantes

Menos de um mês após a entrega do novo modelo dos cartões do Benefício Estudantil Municipal (BEM), mais de 800 estudantes já estão sendo beneficiados

A parceria entre o setor de transporte e a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro já garante transporte público gratuito a mais de 800 estudantes de baixa renda do ensino superior e técnico. Isso é possível por meio da compra de créditos realizada pela prefeitura, como parte da iniciativa lançada em 2023 em parceria com a Aracajucard, por meio da Secretaria da Família, da Inclusão e da Assistência Social (Semfas).

O projeto beneficia estudantes de baixa renda que residem em Nossa Senhora do Socorro e estão matriculados em cursos de ensino técnico profissionalizante ou ensino superior. De acordo com o diretor executivo da Aracajucard, José Carlos Amâncio, o benefício representa um importante incentivo à continuidade dos estudos para os moradores do município, contribuindo diretamente para o futuro profissional de muitos jovens.

“Esse benefício vai além da utilização do transporte público de forma gratuita. Ele é um incentivo direto para que os moradores de baixa renda do município permaneçam se dedicando aos estudos e alcancem a qualificação necessária para transformar suas vidas e o futuro de suas famílias. Juntos, estamos contribuindo para a formação de grandes profissionais e para o desenvolvimento social do município”, pontua Amâncio.

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, demonstrou seu agradecimento à Aracajucard pela parceria.

“Eu gostaria de agradecer à Aracajucard por essa grande parceria, que tem dado certo e tem sido um passo fundamental para incentivarmos nossos estudantes a ingressarem em universidades, bem como em entidades que prestam serviços ao nosso estado, a exemplo do Instituto Luciano Barreto Júnior. Eu realmente estou muito feliz com essa parceria com a Aracajucard”, revelou o gestor municipal

o secretário municipal de Assistência Social, Gledson Oliveira, também destacou a importância dessa parceria, afirmando que “essa ação é fundamental para os estudantes universitários e aqueles que cursam o ensino técnico profissionalizante, sendo mais uma importante iniciativa da Prefeitura de Socorro, que está beneficiando uma população que realmente necessita de recursos financeiros para garantir seus estudos”.

Futuros profissionais

Jonas Germano, futuro advogado pela Universidade Federal de Sergipe, é um dos muitos estudantes beneficiados com o BEM

“Como estagiário, eu precisava destinar uma parte do meu salário para garantir as passagens do transporte. Com essa parceria, essa preocupação acabou. Agora, posso seguir com meus estudos sem me preocupar com imprevistos que possam impedir o pagamento do transporte e a conclusão da minha formação acadêmica”, ressalta Germano, visivelmente feliz pelo benefício.

Já Helen dos Santos, que também estuda na Universidade Federal de Sergipe, escolheu seguir carreira no mundo publicitário. Assim como Germano, ela recebeu seu cartão BEM e salientou que “esse benefício é essencial para os estudantes, porque nem sempre temos condições de recarregar nossas carteirinhas, e isso geralmente é uma preocupação muito grande. Esse benefício representa uma preocupação a menos na vida de um aluno que, por diversas vezes, já carrega inúmeras preocupações”.

Texto e foto Setransp